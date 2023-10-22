Путін знищує православ'я: чим йому загрожує церковна ПВК

У російській православній церкві створюють власні ПВК. Однак, для Владіміра Путіна ці військові формування можуть становити загрозу.

Російський диктатор працюватиме над знищенням приватних військових компаній, адже боїться, щоб вони не вийшли з-під його контролю. Таку думку 24 Каналу висловив колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов, додавши, що причина страху перед ПВК – ситуація із заколотом Євгєнія Пригожина.

До теми Бабусі автомат не візьмуть: чому російська церква створила свою ПВК

Чому Путін бореться з ПВК

Російський диктатор зрозумів, на що здатні ПВК, якщо їх не контролювати. Щобільше, всі роки свого правління він цілеспрямовано працює над війнами з нібито братами по вірі й національності.

Якщо подивитися на все, що робив Путін упродовж 24 років, то можна зрозуміти, що він систематично знищував російський народ і православ'я. Він робить все на догоду Китаю або мусульманському світові,

– підкреслив Сергій Жирнов.

Дивними звучать заяви росіян про нібито "братній народ", бо за такою логікою виходить, що їхній так званий президент розпочав громадянську війну. Дехто у Росії це розуміє, тому не варто відкидати, що православні ПВК можуть підняти бунт проти Путіна.

Жирнов пояснив, чому Путін хоче ліквідувати ПВК: дивіться відео

Логіку росіян шукати не варто, адже за словами Жирнова, у країни-агресорки, а найперше Путіна, вона відсутнє, як і критичне мислення. Лише так можна пояснити його дії.

“Країна хвора, тому з одного боку вони говорять одне, а роблять інше. Кажуть, що Путін знущається з дружнього народу, але одночасно йдуть воювати проти України, яку самі вважають частиною російського народу", – додав колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ.

Православні ПВК: що про них відомо