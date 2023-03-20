Україну обстрілювали радянським мотлохом, – політолог спростував останню заяву Путіна

Україна була обстріляна радянськими ракетами та Х-101, які зараз активно виробляються. Гіперзвукових "Кинджалів", про які говорив Владімір Путін, у Росії дуже мало.

Так в ефірі 24 Каналу прокоментував заяву очільника Кремля політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Мовиться, про інтерв’ю Путіна росЗМІ, де він розповів, чому не розпочав повномасштабну війну в 2014 році.

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Росія не була готова

За словами "бункерного президента", у 2014 році Росія не була готова ні фінансово, ні економічно, ні військово. Тоді ж у країни-агресорки не було гіперзвукової зброї, до якої належать ракети "Кинджал", та інших систем.

"Я для себе оновив номенклатуру тих ракет, які обстрілювали Україну, і коли вони поступили на озброєння. Хіба тільки про "Кинджал" Путін говорив. Але їх настільки мало. Він не має стратегічного обстрілу взагалі. Україна була обстріляна радянським хламом, або ракетами Х-101, які активно зараз виробляються", – відзначив політолог.

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Він підкреслив, що наразі Росія не може вийти за показник "40 ракет на місяць" і виробляти більше, тому обстрілів поменшало і саме тому ворог використовує дорогі "Кинджали". Вони б мали направлятися на "центри прінятія рішеній", як розказують пропагандисти, натомість воюють з цивільною інфраструктурою та тероризують українців.

Жодного впливу, як сказав Путін, ця гіперзвукова зброя не зробила. Це показує, що гіперзвуковою зброєю Путін отримує поразку в Україні. Бо замість взяття Києва за 3 доби, ми бачимо, що зараз Україна готується до наступу. Захід збирає все, що тільки можна, аби забезпечити можливість відбити території,

– відзначив Ігор Чаленко.

Кінець режиму Путіна

Чим далі, тим більше заяви Путіна викликають сміх. І якщо за рік повномасштабної війни російський президент не усвідомив свого програшу, то скоро настане кінець його режиму, відзначив спікер.

"Як йому брехали на початку так званої "СВО"? Його помістили в теплу ванну і те, що його не дістали з неї – це очевидно. Настане кінець режиму Путіна. Бо хто йому скаже цю правду до виборів і взагалі. Очевидно, що цей "руській корабль" іде на дно, так само, як і крейсер Москва", – резюмував політолог.

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