Москва навряд чи зможе допомогти, – у Кремлі кажуть, що Медведчук не просив у них притулок

У Росії заявили, що не збираються втручатися у процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Там також заявили, що політик не просив у Кремля притулку.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація довкола Медведчука є внутрішньою справою України. За його словами, в Росії хочуть переконатися, чи за цим переслідуванням не стоїть бажання позбутися політичних конкурентів.

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Росія уважно стежить за справою

Пєсков зауважив, що у Кремлі уважно спостерігають за перебігом цієї справи. Він вважає, що переслідування Медведчука з політичних мотивів було б неприпустимим "з точки зору сучасної держави, духу і демократії".

Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, Медведчук перебуває в Україні й по ніякий політичний притулок ні до кого не звертався,

– сказав Пєсков.

Чи надасть Кремль допомогу

Ірина Венедіктова заявила , що підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

На запитання про надання ймовірної допомоги Медведчуку від російської держави Пєсков заявив, що нардеп про це не просив.

Однак він зауважив, що навряд чи Росія могла б хоч якось допомогти куму Путіна на тлі переслідування.

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