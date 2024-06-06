У Росії зафіксовано виліт 4-х бомбардувальників Ту-95

Росія підняла в небо чотири бомбардувальники Ту-95. Це означає, що вночі можлива всеукраїнська повітряна тривога.

У ніч проти 7 червня Повітряні Сили повідомили, що Росія підняла в небо 4 бомбардувальники Ту-95МС.

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Росія підняла в небо 4 Ту-95МС

Повітряні Сили повідомили про виліт 4 Ту-95МС о 23:36. Захисники закликали українців бути уважними.

Ту-95МС Стратегічний бомбардувальник, носій крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Вони можуть дістати до будь-якої точки України.

Ймовірно, це не навчання і виліт бойовий. У разі, якщо Ту-95МС вийдуть на пускові рубежі, повітряну тривогу оголосять по всій території України.

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Вночі можлива міксована атака

До слова, наразі в частині України вже триває повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема в Одесі вже пролунали вибухи.

Також раніше повідомлялося, що Росія вивела в Чорне море 3 ракетоносії з "Калібрами". Сили оборони Півдня наголосили, що рівень небезпеки "дуже високий".

Українців закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог й переходити в укриття у випадку оголошення про загрозу.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог атакував двома ракетами та 18 "Шахедами". Сили ППО зуміли збити 17 дронів.