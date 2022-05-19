У Росії зафіксували не менше 12 випадків підпалу військкоматів
Росія активно практикує відправлення на фронт строковиків, через що охочих поповнити російські збройні сили не так багато. Більше того, у Росії підпалюють військкомати, що стає на заваді комплектації військ.
За останній тиждень було 5 підпалів військкоматів у Росії
У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже зафіксовано 12 випадків підпалу військкоматів. Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.
До речі "М'ясо" з гвинтівкою Мосіна: "мобілізований" з Донецька розказує, як хоче втекти з війни
З початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано не менше 12 випадків навмисного підпалу військкоматів,
– повідомив Громов.
За його словами, тільки за останній тиждень таких випадків було 5. Йдеться про підпали військкоматів у Ростовській, Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську.
У Росії горять військкомати: що відомо
- Як відомо, у Росії на тлі великих втрат у війні з Україною триває прихована мобілізація. Відомо, що російське військово-політичне керівництво відправляє на фронт практично всіх без винятку, навіть строковиків.
- Ймовірно, через це у Росії почали підпалювати військкомати, щоб уникнути відправлення на фронт. Зокрема, на початку березня палав військкомат у Луховицях Московської області. Чоловік, який спалив будівлю, також пофарбував паркан у синьо-жовті кольори та написав, що "не піде вбивати братів".
- Серія підпалів військкоматів у Росії продовжилася у травні. 4 травня у Нижньовартівську невідомий закидав військкомат пляшками із запальною сумішшю. Полум'я охопило один з кабінетів та частину коридору.
- 9 травня постраждав військкомат у місті Череповець, що у Волгоградської області. Двоє хлопців кинули коктейлі Молотова у вікно, через що загорівся перший поверх будівлі.
- Уночі 13 травня невідомі закидали коктейлями Молотова військкомат в Омську. Унаслідок цього було вибиті вікна в будівлі.
- У ніч проти 18 травня коктейлями Молотова закидали будівлю Щолківського військкомату, що в Підмосков'ї. Внаслідок підпалу постраждали два кабінети будівлі, а також архів комісаріату.
- Схожий випадок був зафіксований у Придністров'ї, де також перебувають російські війська. Зранку 13 травня у Тирасполі невідомі намагалися підпалити місцевий військкомат.
Варте уваги – ЗСУ зрівняли із землею командний пункт бригади морпіхів Росії: дивіться відео