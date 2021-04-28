У Росії заявили, що хочуть "уникнути" війни з Україною

У Росії оцінили ймовірність початку нових бойових дій з Україною. У Кремлі запевняють, що нібито не хочуть війни.

Попри те, що бойові дії на Донбасі тривають вже восьмий рік, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, мовляв, війни на Сході "можна і потрібно уникнути".

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Однак Лавров стверджує, що не може говорити за українську сторону і президента Володимира Зеленського. За словами російського дипломата, буцімто український лідер хоче утриматися при владі за всяку ціну.

Що цьому передувало

Протягом квітня Росія активно стягувала свої війська до кордону з Україною та окупованого Криму. Україна та світ були занепокоєні такими діями. Однак в Кремлі говорили, нібито це просто для навчань.

Розвідка навіть попереджала, що агресор має плани просунутись вглиб України, тобто, ймовірно, готує наступ.

Крім того, останніми місяцями виникло загострення на Донбасі. Бойовики вщент зірвали перемир'я, майже щодня використовуючи прицільні обстріли.

На тлі таких подій Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітись на Донбасі.

Натомість кремлівський лідер запросив українського президента в Москву. Однак про Донбас говорити не бажає. Із цим Путін порадив Зеленському звертатись до бойовиків.

23 квітня Міноборони Росії заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому війська будуть відводити.

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