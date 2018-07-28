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Росії і США потрібно частіше контактувати на вищому рівні: у Пентагоні назвали причину

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Меттіс виступає за постійні контакти Росії і США на вищому рівні
Меттіс виступає за постійні контакти Росії і США на вищому рівні / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс виступив за постійні контакти Росії і США на вищому рівні для вирішення розбіжностей між двома країнами.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

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Так, американський міністр зауважив, що завжди був прихильником ідеї переговорів, навіть коли країни були у напружених стосунках.

Ґрунтуючись на моїй давній позиції щодо захисту Америки, я завжди був за і насправді сприяв ідеї переговорів, навіть коли (США і Росія, – "24") направляли один на одного ядерні ракети,
– наголосив Меттіс.

Він додав, що "навіть у найгірші дні холодної війни" глави двох країн обговорювали нагальні питання.

Також, Меттіс підтвердив можливість зустрічі із міністром оборони Сергієм Шойгу, але зазначив, що "рішення поки не прийнято".

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна до Вашингтона. Тому, цілком імовірно, що візит господаря Кремля відбудеться восени 2018 року.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Новини США
Джерело: 24 Канал
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