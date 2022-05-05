Російська армія відпрацювала у Калінінграді запуск "Іскандерів" з ядерною зброєю, – ЗМІ

Росія, яка має чи не найбільший ядерний потенціал у світі, відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме ці ракети можуть нести ядерну зброю.

Навчання відбувалися в умовах "радіаційного та хімічного" забруднення

Німецьке видання Spiegel пише, що російська армія у Калінінграді відпрацювала імітаційний запуск балістичних ракет "Іскандер" по військових об'єктах умовного супротивника.

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Повідомляється, що російські військові виконали "електронні" поодинокі та групові пуски. Росіяни імітували удари по:

пускових установках ракетних комплексів;

аеродромах;

захищених об'єктах;

скупченню військової техніки;

командних пунктах умовного супротивника.

У Spiegel повідомляють, що запуск "Іскандерів" виконувався "за умов радіаційного та хімічного зараження місцевості".

Журналісти вважають, що це "слід сприймати як сигнал". Також вони наголосили, що росіяни не просто так вибрали місце та час навчань.

"Калінінград – російський анклав на Балтійському морі між двома членами ЄС та НАТО, Польщею та Литвою. Тому ні місце, ні час цих навчань не були обрані випадково", – пишуть у Spiegel.

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Росія погрожує ядерною зброєю

Російська пропаганда тривалий час звинувачує Україна та Захід у погрозах щодо застосування зброї. Однак саме президент Росії Володимир Путін наприкінці лютого наказав привести у бойову готовність ядерну зброю.

При цьому слід нагадати, що Путін погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід втрутиться у війну в Україні. Нещодавно російський пропагандист Дмитро Кисельов пригрозив, що Кремль може знищити Велику Британію.

Росія має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4 500 одиниць. Більшість з них – зброя тактичного враження.

Зауважимо, що президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.

Водночас заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд сказала, що США серйозно сприймають погрози Володимира Путіна ядерною війною. Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес теж вважає, що Росія може використати свій ядерний потенціал.

На тлі воєнних злочинів Росії в Україні президент Володимир Зеленський теж не виключає, що Путін вдарить ядерною зброєю.

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