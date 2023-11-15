Наскільки послабилась російська ППО: військовий експерт оцінив потенціал ворога

Протиповітряна оборона російських окупантів зазнає потужних ударів з боку українських військових. Унаслідок цього ворожі об'єкти стають вразливими перед атаками.

Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав 24 Каналу, наскільки послабилась російська ППО. Зокрема, після знищення комплексу С-400 в Оленівці в Криму.

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"Безумовно, вона має нижчий потенціал, оскільки є ураження з боку Сил оборони України. Це дає можливості на прикладі тієї ж Оленівки впевнено використовувати наші засоби, тому що росіяни їх не виявляють або виявляють запізно", – констатував Романенко.

Який потенціал має російська ППО: дивіться відео 24 Каналу

У Криму гаряче

Останнім часом на окупованому півострові відбувається багато вибухів. Вони почастішали саме завдяки послабленню російської ППО.

Ми бачимо, що саме по військових об'єктах Криму відбуваються наші удари, які дуже суттєво порушують систему управління військ, чорноморського флоту як структури, а також знижують потенціал,

– зазначив Романенко.

Так, ворог змушений перемістити свої кораблі до Новоросійська. Однак, як пояснив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, логістика для їхнього обслуговування лишилась у Севастополі.

Яка ситуація з російською ППО: останні новини

Аналітики ISW проаналізували стан протиповітряної оборони Росії після чергового успішного удару України. Як відомо, 14 вересня було знищено ворожу систему "Тріумф" біля Євпаторії. В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти мають серйозні проблеми з ППО.

Від початку великої війни захисники знищили близько 582 засобів ППО ворога. Зокрема, за добу 14 листопада ліквідовано дві системи окупантів.

Як відомо, українські військові почали бити по російських військових об'єктах майже одразу після повномасштабного вторгнення. Під ударом опинялась навіть столиця країни-агресорки.

Росія виробляє різні засоби ППО, але їх бракує. Їх перекидають на фронт із Зауралля.