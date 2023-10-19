"Всєх атправіть в Газу": у Соловйова прямо в ефірі сталася істерика
У російського пропагандиста Владіміра Соловйова знову почалася істерика у прямому ефірі. Він ще й почав розповідати про "милосердя" армії окупантів.
Кремлівський пропагандист Владімір Соловйов регулярно вкидає в інформаційний простір "тонни" дезінформації та відвертих фейків. Цього разу у нього сталася істерика в прямому ефірі через удар по лікарні в Секторі Гази.
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Соловйов, звісно ж, не говорить, що на лікарню в Секторі Гази впала ракета бойовиків з "Ісламського джихаду".
Говорить, що російська армія – "милосердна"
На прикладі удару по лікарні в Секторі Гази Соловйов почав виправдовувати російську армію. Він стверджує, що насправді окупанти є дуже милосердними. І буцімто вони не завдають таких ударів. А якщо хтось з цим не погоджується – то таких людей треба "атправіть в Газу".
Звісно, ж пропагандист цинічно не згадує про звірства окупантів в Україні, які тривають ще з 2014 року, коли спалахнула війна на Донбасі. А після повномасштабного вторгнення загарбники вчинили величезну кількість воєнних злочинів.
Як у Соловйова почалася істерика в прямому ефірі – дивіться на ютубі 24 Каналу
Воєнні злочини окупантів в Україні: коротко
- Російська армія ще упродовж усієї повномасштабної війни регулярно обстрілює мирні українські міста та села. До прикладу, 19 жовтня загарбники вдарили по Вовчанську з артилерії. Снаряд влучив у приватне подвір'я, внаслідок чого зазнали поранень дві людини.
- Вночі 18 жовтня окупанти здійснили ракетний удар по Запоріжжю. Ракети влучили по житловій п'ятиповерхівці. Були поранені та загиблі.
- 5 жовтня загарбники запустили ракету по магазину та кафе в селі Гроза Харківської області. Внаслідок цієї атаки загинули 59 людей.