Російська пропаганда засмучена, бо не може "взяти Київ", – Цимбалюк
Захід активно допомагає Україні, надаючи зброю та фінансову підтримку. Водночас у Росії не очікували такого. Там засмучені, адже "взяти Київ" вже неможливо.
Таку думку висловив в ефірі 24 каналу журналіст Роман Цимбалюк. Він вважає, що зараз Україна "пожинає лаври на міжнародній арені".
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Як зазначив Цимбалюк, підтримка від партнерів – це заслуга усіх. Зокрема, президента та глави Міністерства закордонних справ. Склалась така ситуація, що зараз підтримувати Україну – модно для інших країн.
Цимбалюк: Російська пропаганда плаче
"Вважайте, що один дідусь з бункера (Володимир Путін – 24 канал) закрив люк і плаче. Він думає, як Україні відомстити, а такої опції немає", – сказав журналіст.
Навіть російська пропаганда засмутилась. Вони дійшли висновку, що немає опції: "Взяти Київ". Немає такої можливості. Вони сперечаються, мовляв, хто в цьому винен,
– зазначив Цимбалюк.
За його словами, росіяни шалено бояться моменту, коли Україна буде в НАТО.До слова. Пропагандисти вдаються до зухвалих заяв. Зокрема, Антон Красовський заявив, що росіяни "спалять усіх українців на Хрещатику".
Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу: дивіться відео
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