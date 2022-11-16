Що означає 4 стаття НАТО і чому Варшава збирає Альянс на термінові консультації

Російська ракета впала на території Польщі й вбила двох громадян країни. НАТО вже 16 листопада збереться на термінову консультацію.

Її ініціювала Польща. До НАТО країна входить з 1999 року.

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Один з дипломатів вже заявив журналістам, що НАТО діятиме "обережно".

Тим часом у Варшаві вивчають питання застосування 4 статті НАТО про консультації щодо безпекових питань. Країна привела війська у бойову готовність.

Що передбачає 4 стаття НАТО

4 стаття НАТО передбачає, що сторони проводитимуть консультації у випадку, якщо одна з них заявить про загрозу територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

Країни Балтії вже висловили солідарність з Польщею. Зокрема, Естонія наголосила, що готова "захищати кожен дюйм території НАТО".

Варто зауважити, що 5 стаття НАТО наголошує: збройний напад на одну з країн Альянсу, вважатиметься нападом на усіх. Російська ракета впала у селі Пшеводів й забрала життя двох людей.

4 статтю НАТО застосовували лише 7 разів

В історії НАТО 4 статтю застосовували 7 разів. Зокрема, це зробили Польща та країни Балтії 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну.

Окрім того, Польща застосовувала статтю у 2014 році. Тоді Росія почала війну з Україною, окупувала Крим та частину Донбасу.

Туреччина застосовувала статтю 6 разів.

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