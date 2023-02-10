Російська ракета в Молдові: з'явилася реакція офіційного Кишинева

Росія 10 лютого завдала масованого ракетного обстрілу по Україні. Відомо, що дві ракети ворога залетіли на територію нашої держави з Молдови. Кишинів на це вже відреагував.

Окупанти продовжують всіляко порушувати повітряний простір інших держав, завдаючи масованого ракетного удару по Україні. Саме з цієї причини Міністр закордонних справ Ніколає Попеску терміново викликає посла Росії в Молдові Олега Васнєцова.

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Кишинів засуджує дії Росії

Російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо та негативно позначаються і на громадянах нашої країни,

– зазначив прессекретар відомства Даніел Воде.

Він також додав, що у країні рішуче засуджують недружні дії та заяви щодо самої Молдови. Також закликали Росію "припинити військову агресію" проти України, адже вона стала причиною людських жертв і матеріальних збитків.

Що відомо про політ ракет Молдовою

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули державний кордон України з Республікою Молдовою. Зауважимо, що відповідну інформацію підтвердили й у Кишиневі.

Також він додав, що близько 10:33 ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після цього вони знову залетіли до України у точці перетину кордонів відразу трьох держав. Залужний додав, що "Калібри" росіяни запустили з акваторії Чорного моря.

Ракета могла порушити повітряний простір НАТО

Як ми зазначили вище, російські ракети не лише залетіли на територію Молдови. Вони також пролітали Румунією, яка є країною-членом НАТО.

Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Микола Давидюк, Альянс з незрозумілих причин боязко ставиться до ракет, запущених Росією. Причому вже було кілька інцидентів, які це чітко демонстрували як Україні, так і самій країні-агресорці.

Ми – єдині, хто не боїться казати правду. Коли прилітає, то ми про це говоримо. Молдова змовчала. НАТО просило взяти на себе відповідальність, коли прилетіло по Польщі. Румунія змовчала. Там теж прилітало минулого року. В Хорватію прилітало (ймовірно, безпілотник – 24 Канал),

– зауважив Давидюк.

Цікаво, що у Румунії вже відреагували на те, що російські ракети порушили повітряний простір. У Міноборони заявили, що відповідна інформація не відповідає дійсності. Буцімто ракети зафіксували приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону держави.