Російські війська вранці завдали удар по селищу Десна на Чернігівщині: є загиблі та поранені

У вівторок 17 травня російські військові атакували селище Десна, що в Чернігівській області. Відомо, що внаслідок ворожого удару є загиблі, а також багато поранених.

Про це у своєму ранковому зверненні повідомив В'ячеслав Чаус. Голова Чернігівської ОВА підкреслив, що ранок в області був недобрим.

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Окупанти атакували ракетами селище Десна

В'ячеслав Чаус зазначив, що російські військові ракетами атакували селище Десна. Наразі там працюють як рятувальники, так і правоохоронці. За попередньою інформацією відомо про загиблих, а також багатьох поранених. Деталі глава ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Це вкотре свідчить про те, що я кажу постійно: війна не завершилася, війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому звертаюсь до всіх мешканців: будьте пильними, обачними та реагуйте на повітряну тривогу,

– наголосив він.

Ранкове звернення В'ячеслава Чауса від 17 травня: дивіться відео

Зауважимо, що близько 3 ночі повітряна тривога пролунала у Чернігівській області. Відбій дали лиш під ранок, о 05:33. Коли ж сталася ракетна атака по селищу, наразі достеменно невідомо.

Окупанти обстрілюють прикордоння Чернігівщини

Ворог продовжує атакувати українські міста та селища з усього можливого озброєння. Тож задля збереження власного життя надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно в укриття. Там слід перебувати доти, поки ви не почуєте сигнал про відбій.

14 травня у ДПСУ повідомили, що російські загарбники атакували території, розташовані неподалік кордону з Росією. По них вороги били з Брянської області. Крім того, окупанти регулярно намагаються проводити аеророзвідку, використовуючи дрони. А вже 16 травня окупанти обстрілювали прикордоння двічі. Під час останньої атаки усього за 3 години пролунали 30 вибухів.

17 травня окупанти завдали ракетного удару по Львівщині

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 17 травня: дивіться відео