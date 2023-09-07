На кадрах – випалені дерева: у Румунії показали місце падіння російського дрона
Джерело:Digi24
Румунські журналісти поїхали на місце, де впав російський безпілотник типу "Шахед". Вони показали наслідки падіння ворожої зброї.
На кадрах помітно вирву на землі та випалені дерева. Відомо, що інцидент на території Румунії трапився навпроти українського Ізмаїла Одеської області, який атакували окупанти у ніч проти 4 вересня.
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Які наслідки падіння російської зброї в Румунії
Журналісти зазначили, що вони зняли відео на території комуни Чаталкіой, що майже навпроти українського Ізмаїла.
Навколо себе я бачу наслідки сильного удару та вибуху. Дерева на цій ділянці згоріли, на них уже немає гілок та листя,
– зазначив журналіст.
Він також пояснив, що на місці падіння немає зелені, дерева довкола також поламані.
Оглянувши місце падіння російського “Шахеду”, де раніше працювали слідчі, журналіст знайшов нові фрагменти різного розміру, що можуть бути уламками ворожого безпілотника.
Як виглядає місце, де впав російський дрон: дивіться відео
Російський дрон в Румунії: коротко
- Ще вранці 4 вересня відразу після нічної атаки росіян українські прикордонники розповіли, що ворожа зброя вибухнула на території Румунії по той бік Дунаю. Зокрема, речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко заявив, що наші прикордонні наряди зафіксували дві детонації на території Румунії. Адже росіяни били по району Ізмаїльського порту.
- Тоді Міноборони Румунії категорично заперечило цей факт, хоч глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має докази та згодом міністерство опублікувало кадри, на яких видно сильний вибух на іншому березі Дунаю.
- Тільки 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що рештки російських дронів таки упали в Румунії. Президент країни заявив, що це порушення суверенітету Румунії.
- В Північноатлантичному альянсі заявили, що "не бачать" ознак навмисної атаки Росії на Румунію. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, що Альянс продовжує розслідувати падіння можливих уламків російського дрона на їхній території.