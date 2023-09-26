Росіяни бояться за свої кораблі, але намагаються тримати ЗСУ в напруженні, – Гуменюк

Після великих втрат у кораблях і керівному складі чорноморського флоту агресор намагається змінити тактику для того, що не втратити всі свої кораблі від атак українських ракет. Однак навіть використовуючи обмежену кількість ракетоносіїв, Росія намагається погрожувати Україні "Калібрами".

Про це 24 Каналу розповіла очільниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, флот країни-агресорки дуже наляканий останніми влучними ударами по своїх кораблях.

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Ситуація на Чорному морі

Зараз у діях чорноморського флоту агресора фіксують певний застій. Російські кораблі хаотично маневрують в режимі самозахисту й майже не заходять у пункти базування.

На чергуванні в окупантів стоїть 9 ракетоносіїв, з яких 2 надводні кораблі типу "Буян-М", які несуть по 8 ракет кожний. Їх загарбники не бажать тримати на узбережжі через те, що ці судна не відчуватимуть там безпеки

"Водночас окупанти намагаються тримати Сили оборони в напруженні. Так, в ніч на 25 вересня Росія випустила вбік України 12 "Калібрів", що відбувається порівняно нечасто. Окупанти намагаються тиснути на південні регіони України, а також інші наші території", – пояснила пресофіцерка.

Наталія Гуменюк про російські кораблі в Чорному морі: дивіться відео

Ворог ще має запаси ракет, які може використати проти української інфраструктури напередодні опалювального сезону. Окупанти "розкошують", випускаючи за один день більше ракет, аніж можуть виготовити.

"Останні обстріли можна вважати ударами-попередженнями, або, як вони люблять казати, "отвєточками" за ураження військових об'єктів на окупованому півострові. Цією риторикою агресор намагається виправдати свої дії й показати себе постраждалим. Хоча саме Росія вдерлася на нашу територію ще у 2014 році", – наголосила Гуменюк.

Що відомо про втрати російського флоту