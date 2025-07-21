"Іран підкаже": що буде по завершенню 50 днів, які Трамп дав Путіну для перемир'я

Дональд Трамп дав Володимиру Путіну 50 днів на те, щоб той пішов на угоду про завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Республіканець Ліндсі Грем вважає, якщо кремлівський диктатор не погодиться на це, то йому слід звернутися до іранського аятоли Хаменеї, щоб дізнатись, як у відповідь на це діятимуть США.

Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що сенатор від Республіканської партії доречно зазначив щодо Ірану. Схожа реакція на ігнорування ультиматуму Сполучених Штатів Америки може очікувати на Росію.

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Що чекатиме на Росію у 51-й день ультиматуму Трампа?

Володимир Огризко зауважив, що висловлювання Ліндсі Грема щодо можливих наслідків ігнорування ультиматуму Трампа з прикладом атаки по Ірану може бути несприйняте у Росії.

Це, так би мовити, для людей, які здатні думати головою. Мені здається, у росіян здатність провести прямий зв'язок між причиною і наслідком відсутня,

– підкреслив він.

На думку ексміністра закордонних справ, дивним є той факт, що, попри звірства, злочини та вбивства, які росіяни вчиняють на території України, вони не розуміють, чому їх ненавидять та вводять санкції. Це парадокс.

Вони (окупанти – 24 Канал) дограються до того, що доведеться брати штурвал на себе і тоді почнуться реальні зміни, а поки ні,

– додав Огризко.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня 2025 року американські війська завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, зокрема по Фордо, Натанзу та Ісфахану. Дональд Трамп заявив, що атака включала використання протибункерних бомб і крилатих ракет.