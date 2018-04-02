"Рот свій паршивий закрий": на Житомирщині у школі розгорівся скандал (відео)

У Новограді-Волинському Житомирської області розгорівся скандал у школі через вчительку, яка ображала учнів під час уроку.

Відповідне відео з уроку на своїй сторінці в Facebook опублікував Сергій Сергійович.

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"У Новограді-Волинському вчитель проводить урок, це відбувається в "Демократичній школі". І це не перший раз. Як на це дивляться батьки? А директор в цій школі є, чи їй наплювати на це? Задумайтеся, батьки, як ваших дітей виховують!" – написав він.

На відео видно, як молода вчителька смикає одного учня за піджак. Вона кричала на дитину і кинула в нього портфель, вимагаючи вийти геть з класу. Коли інший школяр запитав, чому вона це робить, то вчителька відповіла: "А ти закрий свій паршивий рот".

Водночас, у адміністрації школи, запевнили, що всі обставини скандального інциденту будуть встановлені.

"Шановні учасники дискусії! Подаємо офіційну позицію адміністрації школи щодо відео, викладеного в мережі. В понеділок 2.04.2018 будуть з’ясовані всі обставини інциденту, що стався між учителем та учнями. Буде проведено анкетування учнів 5-8 класів (анонімне) щодо інших подібних випадків. Запрошуємо батьків учнів, які хочуть обговорити проблему, яка виникла", – йдеться в повідомленні.