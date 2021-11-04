Ротація стосується не лише бійців, – Зеленський у Раді перед призначенням нових міністрів

Президент Володимир Зеленський 4 листопада прибув на засідання Верховної Ради, де призначатимуть нових міністрів. Глава держави виступив за трибуною.

Спочатку Зеленський подякував вже колишньому міністру оборони Андрію Тарану за роботу для армії.

Важливо Рада взялася за призначення нових міністрів: онлайн-трансляція

Президент додав, що в умовах війни військові віддають себе захисту суверенітету держави. Однак питання ротацій важливе не тільки на передовій.

Є поняття ротацій. Це стосується не лише бійців. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими людьми, які заряджені на 100%,

– зазначив Зеленський.

Глава держави попросив нардепів підтримати його подання про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Дивіться відео виступу Зеленського у Раді:

Що відомо про зміну міністрів в уряді

На засіданні 3 листопада Рада відправила у відставку одразу 5 міністрів.

Звільнили Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка – першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки; Олексія Резнікова – віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій; Олега Уруського – віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Андрія Тарана – міністра оборони.

На засіданні 4 листопада парламентарі мають призначити 4 нових міністрів. Ймовірно, ними стануть: економіки – Юлія Свириденко, реінтеграції окупованих територій – Ірина Верещук, оборони – Олексій Резніков, стратегічних галузей промисловості – Павло Рябікін.

Крім того, уряд 3 листопада призначив тимчасового очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів – Руслана Стрільця.