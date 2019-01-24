Розмитнення "євроблях": скільки Львівська митниця передала грошей до бюджету
На Львівській митниці ажіотаж – власники "євроблях" поспішають розмитнити свій транспорт, аби встигнути зробити це за пільговим режимом.
Через такий неочікуваний бум митниця працює у цілодобовому режимі.
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Щодоби легалізовують майже 400 "вроблях", адже всі хочуть встигнути до 22 лютого – завершення пільгового періоду розмитнення авто на європейських номерах.
Львівська митниця у зв'язку з небаченим ажіотажем перейшла на цілодобовий режим роботи. Кількість штату на митних постах довелось розширили втричі.
З початку дії лояльного до "євробляхерів" закону про розмитнення Львівська митниця перерахувала в бюджет вже півмільярда податків.
До 29 листопада в середньому ми оформляли 70 транспортних засобів. Зараз пікове навантаження – 411 за добу,
– сказав керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук.
Понад 5 тисяч операцій за неповний місяць провели щодо постановки на облік так званих євроблях. Рекорди б'є і львівський сервісний центр МВС. Проте тут запевняють і номерних знаків, і техпаспортів вистачає.
Лідер – Київ, а Львів на другому місці за кількістю операцій. Навантаженість збільшилась, але не до критичної маси,
– зазначив речник Сервісного центру МВС Денис Пилат.
50% знижка на акциз при розмитненні діє тільки до 22 лютого. Наразі уже перереєстровано майже 44 тисячі авто – це поповнило бюджет на майже 3 мільярди гривень.
Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок
Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.
На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.