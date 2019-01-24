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      Розмитнення "євроблях": скільки Львівська митниця передала грошей до бюджету

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      На Львівській митниці ажіотаж – власники "євроблях" поспішають розмитнити свій транспорт, аби встигнути зробити це за пільговим режимом.

      Через такий неочікуваний бум митниця працює у цілодобовому режимі.

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      Щодоби легалізовують майже 400 "вроблях", адже всі хочуть встигнути до 22 лютого – завершення пільгового періоду розмитнення авто на європейських номерах.

      Львівська митниця у зв'язку з небаченим ажіотажем перейшла на цілодобовий режим роботи. Кількість штату на митних постах довелось розширили втричі.

      З початку дії лояльного до "євробляхерів" закону про розмитнення Львівська митниця перерахувала в бюджет вже півмільярда податків.

      До 29 листопада в середньому ми оформляли 70 транспортних засобів. Зараз пікове навантаження – 411 за добу,
      – сказав керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук.

      Понад 5 тисяч операцій за неповний місяць провели щодо постановки на облік так званих євроблях. Рекорди б'є і львівський сервісний центр МВС. Проте тут запевняють і номерних знаків, і техпаспортів вистачає.

      Лідер – Київ, а Львів на другому місці за кількістю операцій. Навантаженість збільшилась, але не до критичної маси,
      – зазначив речник Сервісного центру МВС Денис Пилат.

      50% знижка на акциз при розмитненні діє тільки до 22 лютого. Наразі уже перереєстровано майже 44 тисячі авто – це поповнило бюджет на майже 3 мільярди гривень.

      євробляхи як розмитнити правила розмитнення
      Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав закон про авто на єврономерах.

      Теги: Новини України Транспорт Авто на єврономерах Новини Львова Державна митна служба
      Джерело: 24 канал
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