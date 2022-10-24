Росія може стати новою Африкою, – Давидюк сказав, як цього досягти

У Росії є дуже багато територій, які, певно, хотіли б здобути незалежність. Україна може допомогти в цьому, скерувавши війну на ті території і спровокувавши чималу кількість революцій.

Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що мобілізація в Росії не досягнула цілей, тому триватиме в інших формах.

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Політична й дипломатична дестабілізація північних сусідів

Давидюк розповів, що з реєстрацією у Верховній Раді законопроєкту про визнання Білорусі окупованою територією Україна запускає політичну й дипломатичну дестабілізацію в Білорусі та Росії. Не можна робити так, щоб війна постійно була в нас. Необхідно її скеровувати й на ті території.

Десь дипломатична, десь фізична, десь "бавовна", десь революція, десь хтось від когось від'єднується. Це наш метод. Нам треба трохи викинути війну зі своєї території, бо її тут забагато,

– зазначив політолог.

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Перекинути революції й сепаратизм у Росію

Він продовжив, що потрібно перекинути революції й сепаратизм у Росію й на російські зони впливу. Можна підіймати питання незалежності Сибіру, територій Далекого Сходу, Середнього Сходу, Кавказу тощо. Там надзвичайна кількість країн, які хочуть стати вільними, і їм просто треба допомогти.

"Україна може легко влаштувати парад суверенітетів у Росії. Росія може стати новою Африкою, й за 5 – 10 років дати мінімум 50 держав. Росія може бути Африкою ХХІ століття й подарувати купу чудових держав, які ще й поїдуть на Олімпіаду й виграють там медалі", – зауважив Давидюк.

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