Бійці Путіна вкотре вбили беззбройних: що відомо про розстріл військовополонених біля Кринків

Російські військові вкотре розстріляли беззбройних військовополонених. Цього разу окупанти стратили трьох українських захисників, за попередніми даними, біля Кринків Херсонської області. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня.

Усе, що відомо про черговий воєнний злочин росіян, реакцію Україну на жорстоке вбивство військовополонених передає 24 Канал.

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Без зброї лежали в рівчаку: окупанти розстріляли полонених

Напередодні, 7 квітня 2024 року, в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

На оприлюднених кадрах видно, як представник збройних сил Росії здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата. В описі під відео зазначено, що страта відбулася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.

Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Додали, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Окупанти розстріляли військовополонених біля Кринків / Колаж Офісу генпрокурора

Черговий воєнний злочин російських загарбників: реакція омбудсмена

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким вбитих окупантами українських захисників. Вічна пам'ять і слава Героям!

На розстріл українських військовополонених вже відреагував Уповноважений з прав людини. Дмитро Лубінець наголосив, що це черговий воєнний злочин російських окупантів.

Омбудсмен зазначив, що коли саме і де він був скоєний, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині.

Зверніть увагу! На відео чітко видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють.

Жорстоке відео вбивства не показуємо з етичних міркувань. Переглянути його можна за посиланням у телеграмі Лубінця.

Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога,

– підкреслив Уповноважений з прав людини.

Додав, щодо чергового порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказовою базою для трибуналу над воєнними злочинцями.

"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", – наголосив Дмитро Лубінець.

Чому ворог оприлюднив жорстоке відео: яка ситуація у Кринках

Деталі щодо розстрілу військовополонених ще встановлюються. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Наталія Гуменюк пояснила, що, дійсно, по такому відео важко ідентифікувати людей. Ситуацію уточнюють, розбираються з нею, звісно, разом з правоохоронними органами.

Те, що такі випадки вже відбувалися не один раз, коли беззбройних військовослужбовців, зокрема, військовополонених, ворог розстрілював, ми вже фіксували такі факти на інших ділянках фронту,

– наголосила Гуменюк.

Додала, що всі випадки ретельно документуються й лягають в основу подальшого кримінального провадження, зокрема, до міжнародного трибуналу.

Те, що ворог намагається таким чином тиснути й публікує подібні відео, прив'язуючи їх конкретно до плацдарму Кринків, говорить про те, що успіхів у нього там, як і раніше, немає. Він продовжує штурми, вишукуючи нові тактики, але вони виявляються для нього все ж таки безрезультатними,

– підкреслила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Також зазначила, що хоча окупанти намагалися збільшити кількість штурмових груп, заходити з різних боків, – це теж не мало результату. Було до 16 штурмів за одну добу, росіяни підіймали рівень напруги, але все ж таки знову втрачали 60% особового складу й поверталися ні з чим.

Наразі російські загарбники повернулися до більш звичної кількості штурмів. Зокрема, проводять 5 – 6 за добу. Бійці Путіна намагаються діяти вже повноцінними штурмовими групами, як робили це раніше, але бронетехніку, як і раніше, не застосовують.

Де розташовані Кринки: дивіться на карті

Хто міг віддати злочинний наказ: ЗМІ встановили ймовірних вбивць

Журналісти evocation.info повідомили, що їм вдалося встановити командира російського підрозділу, який віддав наказ розстріляти українських військовополонених біля Кринків.

За даними ЗМІ, воєнний злочин скоїли загарбники з 328 полку 104 дивізії. Наказ, ймовірно, віддав Сергій Іштуганов. Метою було залякування бійців ЗСУ.

Іштуганов, ймовірно, віддав наказ убити військовополонених біля Кринків /Колаж evocation.info

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни російські загарбники неодноразово вбивали беззбройних полонених українських військових. Лише за цю зиму – з 1 грудня 2023 до 29 лютого 2024 року моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту окупантами щонайменше 32 полонених українських захисників.

Однак, Дмитро Лубінець наголосив, що за цей період ворог вбив не 32 військовополонених, а набагато більше. Також омбудсмен наголосив, що через беззубу позицію міжнародних організацій Росія продовжує вбивати наших військовополонених.