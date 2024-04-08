Бійці Путіна вкотре вбили беззбройних: що відомо про розстріл військовополонених біля Кринків
Російські військові вкотре розстріляли беззбройних військовополонених. Цього разу окупанти стратили трьох українських захисників, за попередніми даними, біля Кринків Херсонської області. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня.
Усе, що відомо про черговий воєнний злочин росіян, реакцію Україну на жорстоке вбивство військовополонених передає 24 Канал.
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Без зброї лежали в рівчаку: окупанти розстріляли полонених
Напередодні, 7 квітня 2024 року, в одному з телеграм-каналів з'явилося відео, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
На оприлюднених кадрах видно, як представник збройних сил Росії здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата. В описі під відео зазначено, що страта відбулася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.
Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил,
– наголосили в Офісі генпрокурора.
Додали, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Черговий воєнний злочин російських загарбників: реакція омбудсмена
На розстріл українських військовополонених вже відреагував Уповноважений з прав людини. Дмитро Лубінець наголосив, що це черговий воєнний злочин російських окупантів.
Омбудсмен зазначив, що коли саме і де він був скоєний, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині.
Зверніть увагу! На відео чітко видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють.
Жорстоке відео вбивства не показуємо з етичних міркувань. Переглянути його можна за посиланням у телеграмі Лубінця.
Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога,
– підкреслив Уповноважений з прав людини.
Додав, щодо чергового порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказовою базою для трибуналу над воєнними злочинцями.
"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", – наголосив Дмитро Лубінець.
Чому ворог оприлюднив жорстоке відео: яка ситуація у Кринках
Деталі щодо розстрілу військовополонених ще встановлюються. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.
Наталія Гуменюк пояснила, що, дійсно, по такому відео важко ідентифікувати людей. Ситуацію уточнюють, розбираються з нею, звісно, разом з правоохоронними органами.
Те, що такі випадки вже відбувалися не один раз, коли беззбройних військовослужбовців, зокрема, військовополонених, ворог розстрілював, ми вже фіксували такі факти на інших ділянках фронту,
– наголосила Гуменюк.
Додала, що всі випадки ретельно документуються й лягають в основу подальшого кримінального провадження, зокрема, до міжнародного трибуналу.
Те, що ворог намагається таким чином тиснути й публікує подібні відео, прив'язуючи їх конкретно до плацдарму Кринків, говорить про те, що успіхів у нього там, як і раніше, немає. Він продовжує штурми, вишукуючи нові тактики, але вони виявляються для нього все ж таки безрезультатними,
– підкреслила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня.
Також зазначила, що хоча окупанти намагалися збільшити кількість штурмових груп, заходити з різних боків, – це теж не мало результату. Було до 16 штурмів за одну добу, росіяни підіймали рівень напруги, але все ж таки знову втрачали 60% особового складу й поверталися ні з чим.
Наразі російські загарбники повернулися до більш звичної кількості штурмів. Зокрема, проводять 5 – 6 за добу. Бійці Путіна намагаються діяти вже повноцінними штурмовими групами, як робили це раніше, але бронетехніку, як і раніше, не застосовують.
Де розташовані Кринки: дивіться на карті
Хто міг віддати злочинний наказ: ЗМІ встановили ймовірних вбивць
Журналісти evocation.info повідомили, що їм вдалося встановити командира російського підрозділу, який віддав наказ розстріляти українських військовополонених біля Кринків.
За даними ЗМІ, воєнний злочин скоїли загарбники з 328 полку 104 дивізії. Наказ, ймовірно, віддав Сергій Іштуганов. Метою було залякування бійців ЗСУ.
Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни російські загарбники неодноразово вбивали беззбройних полонених українських військових. Лише за цю зиму – з 1 грудня 2023 до 29 лютого 2024 року моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту окупантами щонайменше 32 полонених українських захисників.
Однак, Дмитро Лубінець наголосив, що за цей період ворог вбив не 32 військовополонених, а набагато більше. Також омбудсмен наголосив, що через беззубу позицію міжнародних організацій Росія продовжує вбивати наших військовополонених.