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      12-летний Денис нуждается в пересадке кишечника: родители просят о помощи

      39 Читати новину українською
      Денис Терещук нуждается в вашей помощи
      Денис Терещук нуждается в вашей помощи / Facebook

      Помогите родителям не потерять ребенка, который живет без кишечника. Нужна срочная пересадка, стоимость операции и реабилитации – 500 тысяч долларов. По состоянию на 29 марта собрано меньше половины необходимой суммы – 217 600 долларов.

      12-летний Денис Терещук из Умани (Черкасская область) всю свою жизнь страдает от болезни, которая привела к потере 90% кишечника.

      Постоянные диеты и лечение поддерживали его состояние стабильным, однако осенью 2018 года мальчик попал в больницу, где ему провели 9 тяжелых операций. Тогда ему поставили диагноз "Некроз кишечника". Врачи приняли решение удалить большую его часть.

      Министерство здравоохранения Украины согласилось выделить часть средств на операцию для Дениса, однако ему нужно пройти обследование в американской клинике и дать заключение врачей. Поскольку денег не хватает, мальчик ждет помощи в Охматдете.

      Время играет не в его пользу: Денис получает внутривенное питание, которое поддерживает его жизнедеятельность, но одновременно истощает и травмирует другие жизненно важные органы.

      Помочь ребенку можно перечислив деньги на карточки родителей или приобретя любой товар, произведенный отцом Дениса.

      Актуальная информация о состоянии мальчика публикуется в Fаcebook группе.

      Реквизиты родителей Дениса

      ПриватБанк 

      Терещук Юрий Александрович
      Номер карточки: 5168755421248705
      МФО банка: 305299
      ЕГРПОУ (или ОКПО): 14360570
      Счет получателя: 29244825509100

      Терещук Марина Александровна
      Номер карточки: 4149499643774431
      МФО банка: 305299
      ЕГРПОУ (или ОКПО): 14360570
      Счет получателя: 29244825509100

      Перевод на валютный счет отца Терещука Юрия (EUR):

      BENEFICIARY : TERESCYK YIRIY, UKRAINE, 20324, CHERKASKA area., village Rodnikivka, st Lenina, build., 121
      IBAN : UA753052990005168757385302171 ; ACCOUNT: 5168757385302171 ; BANK OF BENEFICIARY : PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE ; INTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany SWIFT CODE: COBADEFF ; CORRESPONDENT ACCOUNT: acc √400886700401.
      -(USD)
      BENEFICIARY : TERESCYK YIRIY, UKRAINE, 20324, CHERKASKA area., village Rodnikivka, st Lenina, build., 121
      IBAN : UA823052990005168757385341815 ; ACCOUNT: 5168757385341815 ; BANK OF BENEFICIARY : PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE ; INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK
      SWIFT CODE: CHASUS33 ; CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080.

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      Теги: Новости Украины
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