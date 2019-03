12-летний Денис нуждается в пересадке кишечника: родители просят о помощи

Помогите родителям не потерять ребенка, который живет без кишечника. Нужна срочная пересадка, стоимость операции и реабилитации – 500 тысяч долларов. По состоянию на 29 марта собрано меньше половины необходимой суммы – 217 600 долларов.

12-летний Денис Терещук из Умани (Черкасская область) всю свою жизнь страдает от болезни, которая привела к потере 90% кишечника.

Постоянные диеты и лечение поддерживали его состояние стабильным, однако осенью 2018 года мальчик попал в больницу, где ему провели 9 тяжелых операций. Тогда ему поставили диагноз "Некроз кишечника". Врачи приняли решение удалить большую его часть.

Министерство здравоохранения Украины согласилось выделить часть средств на операцию для Дениса, однако ему нужно пройти обследование в американской клинике и дать заключение врачей. Поскольку денег не хватает, мальчик ждет помощи в Охматдете.

Время играет не в его пользу: Денис получает внутривенное питание, которое поддерживает его жизнедеятельность, но одновременно истощает и травмирует другие жизненно важные органы.

Помочь ребенку можно перечислив деньги на карточки родителей или приобретя любой товар, произведенный отцом Дениса.

Актуальная информация о состоянии мальчика публикуется в Fаcebook группе.

Реквизиты родителей Дениса

ПриватБанк

Терещук Юрий Александрович

Номер карточки: 5168755421248705

МФО банка: 305299

ЕГРПОУ (или ОКПО): 14360570

Счет получателя: 29244825509100



Терещук Марина Александровна

Номер карточки: 4149499643774431

МФО банка: 305299

ЕГРПОУ (или ОКПО): 14360570

Счет получателя: 29244825509100

Перевод на валютный счет отца Терещука Юрия (EUR):

BENEFICIARY : TERESCYK YIRIY, UKRAINE, 20324, CHERKASKA area., village Rodnikivka, st Lenina, build., 121

IBAN : UA753052990005168757385302171 ; ACCOUNT: 5168757385302171 ; BANK OF BENEFICIARY : PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE ; INTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany SWIFT CODE: COBADEFF ; CORRESPONDENT ACCOUNT: acc √400886700401.

-(USD)

BENEFICIARY : TERESCYK YIRIY, UKRAINE, 20324, CHERKASKA area., village Rodnikivka, st Lenina, build., 121

IBAN : UA823052990005168757385341815 ; ACCOUNT: 5168757385341815 ; BANK OF BENEFICIARY : PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE ; INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE: CHASUS33 ; CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080.