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      12-річний Денис потребує пересадки кишківника: батьки просять про допомогу

      70 Читать новость на русском
      Денис Терещук потребує вашої допомоги
      Денис Терещук потребує вашої допомоги / Facebook

      Допоможіть батькам не втратити дитину, яка живе без кишківника. Потрібна термінова пересадка, вартість операції та реабілітації – 500 тисяч доларів. Станом на 29 березня зібрано менше половини необхідної суми – 217 600 доларів.

      12-річний Денис Терещук з Умані (Черкаська область) усе своє життя страждає від хвороби, яка призвела до втрати 90% кишківника.

      Постійні дієти та лікування підтримували його стан стабільним, однак восени 2018 року хлопчик потрапив до лікарні, де йому провели 9 важких операцій. Тоді йому встановили діагноз "Некроз кишківника". Лікарі прийняли рішення видалити більшу його частину. 

      Міністерство охорони здоров’я України погодилося виділити частину коштів на операцію для Дениса, однак йому потрібно пройти обстеження в американській клініці та надати висновок лікарів. Оскільки грошей не вистачає, хлопчик чекає на допомогу в ОХМАТДИТі.

      Час грає не на його користь: Денис отримує внутрішньовенне харчування, яке підтримує його життєдіяльність, але водночас виснажує і травмує інші життєвоважливі органи.

      Допомогти дитині можна перерахувавши гроші на картки батьків або придбавши будь-який товар, зроблений батьком Дениса.

      Актуальна інформація про стан хлопчика публікується у Fаcebook групі.

      Реквізити батьків Дениса

      ПриватБанк 

      Терещук Юрій Олександрович
      Номер карки: 5168755421248705
      МФО банку: 305299
      ЄДРПОУ (чи ЗКПО): 14360570
      Рахунок отримувача: 29244825509100

      Терещук Марина Олександрівна
      Номер картки: 4149499643774431
      МФО банку: 305299
      ЄДРПОУ (чи ЗКПО): 14360570
      Рахунок отримувача: 29244825509100

      Переказ на валютний рахунок батька Терещука Юрія (EUR):

      BENEFICIARY : TERESCYK YIRIY, UKRAINE, 20324, CHERKASKA area., village Rodnikivka, st Lenina, build., 121
      IBAN : UA753052990005168757385302171 ; ACCOUNT: 5168757385302171 ; BANK OF BENEFICIARY : PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE ; INTERMEDIARY BANK: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany SWIFT CODE: COBADEFF ; CORRESPONDENT ACCOUNT: acc √400886700401.
      -(USD)
      BENEFICIARY : TERESCYK YIRIY, UKRAINE, 20324, CHERKASKA area., village Rodnikivka, st Lenina, build., 121
      IBAN : UA823052990005168757385341815 ; ACCOUNT: 5168757385341815 ; BANK OF BENEFICIARY : PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE ; INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK
      SWIFT CODE: CHASUS33 ; CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080.

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      Теги: Новини України
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