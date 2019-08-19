19 августа в мире отмечают День гуманитарной помощи

19 августа весь мир отмечает День гуманитарной помощи, посвященный неравнодушным личностям и организациям, которые помогают людям в беде.

В том числе поддерживают пациентов в борьбе с различными недугами. В частности, и редкими заболеваниями, требующими пожизненного дорогостоящего лечения.

Ирине еще в трехлетнем возрасте диагностировали болезнь Гоше первого типа. Это – генетическая болезнь, которая случается у одного человека среди 50 тысяч. Из-за этого заболевания организм не вырабатывает достаточное количество фермента глюкоцереброзидази, что приводит к накоплению продуктов обмена в различных тканях и органах, в частности, селезенке, печени и костном мозге.

Это такие специфические боли в нижних конечностях, которые не купируются различными нестероидными, гормональными или другими препаратами. Эта болезнь лечится только с помощью заместительной терапии,

– сказала пациентка с болезнью Гоше Ирина Денисенко.

Стоимость пожизненной ферментной заместительной терапии для пациентов с болезнью Гоше составляет около 12 миллионов гривен в год. В 2005 году государственная программа по поддержке людей с орфанными заболеваниями в Украине еще не действовала. Поэтому семья начала обивать пороги благотворительных фондов. Откликнулась Гуманитарная программа "Санофи Джензайм". Больше 15 лет эта программа, которая не имеет аналогов, спасает орфанных пациентов.

"Когда мне было 13 лет, они взяли меня на гуманитарную программу, они дали мне максимальную дозу, и в течение полутора года я стала абсолютно здоровым человеком. До этого же я постоянно находилась в реанимации, проходила курсы лечения в хирургических отделениях, но эффекта, конечно же, не было", – рассказала пациентка с болезнью Гоше Ирина Денисенко.

В 2007 году Ирину все же перевели на государственную программу, поскольку именно государство должно заботиться о своих гражданах. Однако, когда девушке исполнилось 18 лет, ее лечение прекратили, потому что программа была рассчитана только на детей.

Но состояние здоровья Ирины ухудшалось, а государство ничем не хотело ей помочь. Компания "Санофи Джензайм", как исключение, снова утвердила ее на гуманитарную программу. Тем временем, активисты сделали важные шаги в направлении защиты права на жизнь и здоровье таких пациентов. С 2014 года в Украине действует закон О государственном обеспечении пациентов с орфанными заболеваниями. Однако ежегодно финансирование на это только уменьшается, утверждают специалисты. Тогда как в Европе лечение таких пациентов является приоритетом.

В Европе существует более 7 тысяч редких заболеваний, которые могут начисляться. Украина по своему приказу признала на сегодня 305 таких редких заболеваний, и 16 из них обеспечиваются на уровне Министерства здравоохранения. Наши орфанные пациенты в регионах, на региональном уровне на сегодняшний день не имеют возможности закупать препараты, поэтому что их нет в национальном перечне и никогда не будет, потому что они достаточно дорогостоящие,

– пояснила глава общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша.

По данным общественного союза "Орфанные заболевания Украины", сейчас в нашем государстве по одной нозологии потребности пациентов с орфанными заболеваниями не покрываются государственной программой на все 100%.

Сегодня Ирина находится на государственной программе лечения. Так, Ирина сейчас работает врачом, женщина стала матерью, несмотря на тяжелую болезнь. Дома ее ждут муж и здоровый ребенок.

В общем 6 пациенток родили здоровых малышей, находясь на гуманитарной программе "Санофи Джензайм". За все время существования программа обеспечила пациентов препаратами на сумму почти полтора миллиарда гривен и продолжает лечить более 20 человек. Но пациенты ожидают, что государство, наконец, возьмет на себя обязательства гаранта их жизни.