Аренда позолоченной квартиры, Мальдивы и Bentley: что скрывает декларация нардепа Павелко

Анализируя страницы в социальных сетях гражданской жены главы бюджетного комитета парламента Андрей Павелко, журналисты обнаружили у него незадекларированные: жилье, Bentley и другие расходы на 20 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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Андрей Павелко – председатель бюджетного комитета и по совместительству глава Федерации Футбола Украины. Хотя официально он холост, после скандальной публикации фото, на котором ребенок в салоне элитного авто играет с Кубком лиги Чемпионов, в публичном пространстве начали говорить о том, что девочка – падчерица Павелко, а ее мать Екатерина Чаус – гражданская жена народного депутата.

Хотя Павелко не признал, что имеет незадекларированную семью, журналисты программы "Наши деньги" зафиксировали кортеж нардепа и автомобиль Екатерины Чаус возле ресторана Fabius. Они вместе находились на праздновании дня рождения другого депутата от БПП Максима Ефимова, и вместе покинули заведение.



Автомобиль Екатерины Чаус

Также в декларации за 2017 год Павелко не указал ни одного объекта недвижимости в собственности или пользовании. Однако, благодаря просмотру соцсетей журналисты нашли жилище, в котором они жили почти два года – это элитная новостройка в центре Киева. По деталям фотографий - узору на полу, стульям и интерьеру квартиры-журналисты нашли именно эту квартиру.



Квартира Андрея Павелко

На сайте аренды недвижимости даже размещена фотография стены в этой квартире, с надписью "Happy Birthday Liza". Лиза – это дочь Екатерины Чаус и падчерица Андрея Павелко, которая целовала Кубок Лиги Чемпионов на фото, облетевшем интернет.

Сейчас квартира сдается в аренду за 17 тысяч долларов в месяц, а стоимость ее покупки – более 2 миллионов долларов. Цена объясняется тем, что дом в 320 квадратных метров оснащен покрытием из гальванического золота, с отдельной комнатой для гардероба, камином и винным шкафом. Исходя из фотографий Екатерины в соцсетях, семья Павелко проживала там минимум два года. По указанной на сайте цене недвижимости, аренда в этот период составила почти полмиллиона долларов.



Позолоченная квартира нардепа

Кроме недвижимости, на фото Екатерина Чаус засветила дорогую ювелирку, в частности комплект VanCleef общей стоимостью в почти 2 миллиона гривен.

Также в социальных сетях Екатерина Чаус выкладывает фотографии с многочисленных курортов. В конце 2014 года в социальной сети "Вконтакте" она запостила фотографии с описанием: "Маврикий". Благодаря фасаду здания на заднем плане фотографии, журналисты определили точный отель – это пятизвездочный Royal Palm Mauritius. Недельный тур на двоих стоит 200 тысяч гривен.

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А зимой 2015 года Екатерина вместе с мужем отдыхала в одном из самых дорогих отелей на Мальдивах – Cheval Blanc. На название заведения указывает аббревиатура “С " B” на седле велосипеда, который попал на снимок. Во второй раз Екатерина уехала отдыхать на Мальдивы через год. На этот раз журналисты определили место отдыха благодаря панораме острова и гамаку, что на фото.



Отдых жены Павелко

Недельный отдых на двоих в этом отеле стоит полмиллиона гривен. В общем, два раза отдохнуть в этом заведении обойдется в миллион гривен. А летом 2015 – она уже в Турции. На фотографии попал узор плитки и фасад зданий вилл. Неделя отдыха в этом отеле стоит 10 тысяч долларов.

На фотографиях в инстаграме дочери Екатерины Чаус, то есть падчерицы Павелко, Лизы, выложены фотографии из салона автомобиля Bentley Continental 2010 года выпуска. Сейчас такая машина стоит более 100 тысяч долларов. Он был зарегистрирован на Екатерину в день ее рождения. В соцсетях Екатерина рассказала, что этот автомобиль ей подарил лично Андрей Павелко.