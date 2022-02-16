"Атака" Путина, которая не состоялась: что говорили о возможном нападении России 16 февраля

Тревожные прогнозы о "российском вторжении в Украину" ночью на 16 февраля не сбылись. В этот день Украина впервые отмечает День единения. Силовые ведомства запомнили, что ситуация – под контролем. СМИ показали, как Москва вывозит часть техники из оккупированного Крыма. Но действительно ли отводят вражеские войска – говорить еще рано.

Зарубежные СМИ уже не называют конкретных дат "нового нападения России", но утверждают, что оно может произойти "в любое время". Последнюю информацию по этому поводу читайте в материале 24 канала.

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Что заявил министр обороны Резников

Источник: 24 канал

Глава Минобороны Алексей Резников прокомментировал ситуацию у границ Украины. По его словам, ничего неожиданного там не произошло, несмотря на неутешительные прогнозы западных СМИ. Министр подчеркнул, что наши разведчики внимательно следят за происходящим и по состоянию на утро 16 февраля не видят поводов для волнения.

Мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают и наша страна готова к любым сценариям,

– заверил Резников.

Глава ведомства подчеркнул, что Украина – под защитой ВСУ. Он также отметил, что в 2021 году численность нашей армии достигла 250 тысяч, а с 1 января выросла еще на 11 тысяч. При этом руководят ими не просто опытные военные, а герои, хорошо знающие, что такое война.

"Прогнозы" западных СМИ не оправдались

Источник: The Sun

Накануне западные СМИ, ссылаясь на источники в американской разведке, отметились устрашающими "прогнозами" о российской агрессии. Они утверждали, что Россия может вторгнуться в Украину ночью на 16 февраля, а именно – в 3:00. Впрочем, ничего подобного не произошло. Поэтому журналисты написали о значении переговоров, как "отчаянные попытки предотвратить войну".

В то же время СМИ пишут, что ситуация у границ все еще остается угрожающей для Украины. Мол, Россия сохраняет там свое военное присутствие, хотя и заявляет обратное. Журналисты ссылаются на слова британского министра обороны, который говорит, что на границе – "большая сила, способная перевесить Украину".

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Издание все еще пугает прогнозами, что 16 февраля Кремль может напасть на Украину "под фальшивым флагом". То есть создать искусственный повод для того, чтобы оправдать свою агрессию. Авторы материала обратили на внимание, что Украина отмечает День единения, но предостерегли, что нападение может произойти "в любой момент"

Россия показала, как вывозит технику из Крыма

Источник: ТАСС

Государство-агрессор продемонстрировало, как вывозит военную технику из оккупированного Крыма. Делали это в ночь на 16 февраля. На видео в сети видны десятки единиц техники. Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что совершили погрузку бронетехники на гусеничном ходу.

Речь идет о:

танках;

боевых машинах пехоты;

самоходных артиллерийских установках.

Отметим, что в Беларуси уверяют, что ни один российский военный не останется после учений в стране. А представитель Москвы в ЕС заверил, что Россия не планирует новое нападение на Украину. Обвинение в сторону Москвы он называет "клеветой"

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"Доверяй, но проверяй"

Об отводе части сил и техники от украинской границы Россия заявила накануне, 15 февраля. На это сразу отреагировали в нашем МИД. "Не услышим и тогда поверим, а увидим – тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – подчеркнул министр Дмитрий Кулеба. В правдивости заявлений Москвы сомневаются в США и Франции. Эммануэль Макрон и Джо Байден договорились проверить, отвел ли Кремль войска.

В американском Госдепе не исключили, что Путин может покинуть войска вокруг Украины для устрашения. Как долго это продлится – неизвестно.

В Великобритании уверены, что заявления об отводе войск еще ничего не означают. "Москва не сняла ноги с педали газа", – объяснил министр обороны.

Пока признаков деэскалации вокруг Украины не видят и в НАТО. Там заметили, что Россия, наоборот, продолжает военное наращивание сил.

Президент Владимир Зеленский отметил: когда Москва действительно уведет все войска, это увидят все, а не только военные и разведчики.

МВД готово к провокациям агрессора

Источник: 24 канал

Глава украинского МВД подчеркнул, что правоохранители проходят усиленную подготовку к провокациям, к которым может прибегнуть Россия. Тренировались, например, освобождать захваченные здания.

Министр Денис Монастырский напомнил, что происходило в Украине в 2014 году, когда Москва оккупировала Крым и часть Донбасса. Тогда, мол, админздания ряда городов захватывали небольшие диверсионные группы.

Тогда, к сожалению, была воля для того, чтобы быстро принять решение и жестко отреагировать на эти правонарушения. Сегодня таких колебаний не будет,

– подчеркнул он.

Глава МВД рассказал, что накануне правоохранители тренировали свои действия в случае захвата админздания и отделения полиции в 30 километрах от админграницы с оккупированным Крымом. Ведомство должно было проанализировать, как быстро удастся отреагировать в такой ситуации. В конце концов, на это у них ушел всего 1 час.

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"При любом сценарии реакция силовиков будет быстрой и жесткой. Кто бы это ни был – новый Гиркин, или новая Штепа – реакция будет мгновенной", – заверил Монастырский.

В Украине отмечают День единения

Источник: 24 канал

На фоне угрозы нового российского вторжения президент Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Глава государства уверен, что это позволит укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз. Утром в Софийском соборе в Киеве главы всех украинских церквей провели общий молебен за мир в Украине.

. Зеленский поручил поднять государственный флаг на зданиях и постройках по всей Украине; исполнить в 10.00 государственный гимн и провести соответствующие имиджевые мероприятия за границей.

Президент в этот день принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Борисполе. В планах – посетить Ровненщину и Донбасс. Также политик намерен собрать всех послов иностранных государств в Мариуполе. Впрочем, подробностей об этом пока нет.

Ко Дню единения на НСК "Олимпийский" в Киеве развернули самый большой в столице сине-желтый флаг.

Кстати, теперь этот праздник будет ежегодным. Как украинцы отмечают его в 2022 году – по ссылке.

Марафон единения в Украине 16 февраля: смотрите видео