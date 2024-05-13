Воздушные силы рассказали о движении "Шахедов" с южного востока. Для каких областей и городов существует угроза, передает 24 Канал.
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19:52, 13 мая
Паблики пишут о вероятном движении "Шахедов" через ВОТ Бердянского района. С востока в северо-западном направлении.
19:48, 13 мая
Мониторинговые каналы предупредили о движении БПЛА с Днепропетровщины в направлении Полтавы.
19:47, 13 мая
Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО на Днепропетровщине.
19:31, 13 мая
Военные рассказали о движении БПЛА в направлении Павлограда.
19:11, 13 мая
Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с юго-востока.