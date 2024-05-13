Повітряні сили розповіли про рух "Шахедів" з південного сходу. Для яких областей та міст існує загроза, передає 24 Канал.

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19:52, 13 травня Пабліки пишуть про ймовірний рух "Шахедів" через ТОТ Бердянського району. Зі сходу в північно-західному напрямку.

19:48, 13 травня Моніторингові канали попередили про рух БПЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтави.

19:47, 13 травня Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині.

19:31, 13 травня Військові розповіли про рух БПЛА в напрямку Павлограду.