Повітряні сили розповіли про рух "Шахедів" з південного сходу. Для яких областей та міст існує загроза, передає 24 Канал.
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19:52, 13 травня
Пабліки пишуть про ймовірний рух "Шахедів" через ТОТ Бердянського району. Зі сходу в північно-західному напрямку.
19:48, 13 травня
Моніторингові канали попередили про рух БПЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтави.
19:47, 13 травня
Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині.
19:31, 13 травня
Військові розповіли про рух БПЛА в напрямку Павлограду.
19:11, 13 травня
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з південного сходу.