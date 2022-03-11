За две недели войны бесплатные онлайн-консультации психологов и психотерапевтов получили уже более 2 тысяч украинцев.

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Психологи признаются, что за помощью обращаются взрослые, подростки и родители. В частности, для детей была создана иллюстрированная терапевтическая сказка, которая помогает сохранить веру в победу добра над злом.

За это время к платформе присоединилось 250 новых специалистов. В общей сложности их уже 550. Количество активных пользователей чат-бота первой психологической помощи возросло до 35 тысяч.

Как получить бесплатную психологическую помощь

Чтобы получить помощь, нужно лишь кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте www.tellme.com.ua

Далее по вашему запросу модераторы платформы подберут специалиста и он как можно скорее свяжется с вами. Консультации проводятся бесплатно в режиме онлайн.

Также команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального университета им. Богомольца и специалистами проекта "Друг" разработали Бот первой психологической помощи.



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