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      Больничные онлайн: как оформлять и когда заработает нововведение

      21 Читати новину українською
      Дмитрий Дубилет
      Дмитрий Дубилет / Экономическая Правда

      Лишние медицинские справки – это лишняя бюрократия и взятки. Их никто не проверяет и не могут быть гарантией того, что вы не заболеете. Именно поэтому вскоре количество справок, которые государство требует от украинцев уменьшится чуть ли не вдвое. Над системой электронных больничных тоже работают: она может заработать буквально через несколько месяцев.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Он и является инициатором этой идеи. Говорит, разрабатывает проект совместно с Министерством здравоохранения.

      Важно: Закрыть больничный можно будет онлайн

      В Украине есть такая проблема: существует очень много фейковых больничных. Мы хотим ввести такую ​​электронную систему, согласно которой врачи будут выписывать вам больничный в несколько кликов и смогут легко их регистрировать,
      – подчеркнул он.

      Министр объясняет: таким образом и работодатель, и государство смогут проверять подлинность этих больничных.

      Пациентам тоже будет удобнее: для того, чтобы закрыть больничный не надо будет снова идти в больницу, это можно будет сделать онлайн. По мнению Дубилет, с переходом на электронную форму – выигрывают абсолютно все.

      Надеюсь, что система электронных больничных заработает через несколько месяцев в пилотном варианте. Впрочем, это сложный проект, он одновременно заработать сразу во всех больницах, в государственных, так и в частных, но мы постараемся сделать это как можно быстрее,
      – добавляет министр.

      Сначала проект запустят только на первичном звене, поскольку там есть все необходимое оборудование. Кроме того, именно в "первичке" выписывают 85% всех больничных.

      В то же время, Кабмин вместе с экспертами сейчас просматривают все медицинские справки – их количество вскоре могут сократить едва ли не вдвое.

      "К сожалению, очень часто наше государство требует справку непонятно из каких соображений. То есть эта справка не приводит к тому, что люди меньше болеют или умирают. Кроме того, это лишнее бюрократическое бремя для граждан и нагрузки для больниц. Из 200-300 ситуаций, в которых требуют определенную справку, половину можно отменить", – объясняет Дубилет.

      Примером такой справки может быть справка в бассейн.

      "Это лишняя бюрократия, лишние взятки, и такие справки никого ни от чего не защищают. В странах Запада их не требуют и мы не можем сказать, что мы более защищены из-за того, что она у нас есть", – говорит министр.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Больница Дмитрий Дубилет Лечение Медицина
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