Закрыть больничный можно будет онлайн

В Кабмине работают над переводом больничных в электронную форму. Проект позволит украинцам не идти в больницу, чтобы закрыть больничный.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью "Экономической правде" отметил, что сейчас полностью перевести больничные в электронную форму не удастся.

Обратите внимание: В Кабмине рассказали, как планируют бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя

Но мы сможем сделать электронный учет этих больничных и за счет этого избавимся от такого явления, как подделка больничных,

– пояснил Дубилет.

Министр сказал, что каждый год и работодатели, и государство тратят большие средства на выплаты по поддельным больничным. В то же время после введения реестра больничных, подделать их будет сложнее, а процесс получения больничного станет прозрачным.

Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого идти не нужно.

Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу",

– рассказал Дубилет.

Накануне в Кабмине задумались над отменой медицинских справок. Дмитрий Дубилет хочет понять, насколько эти справки уместны. По его словам, "справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц". Кроме того, сами справки часто просто продаются.

Кстати: Правительство готовит закон об отмене трудовых книжек: что изменится