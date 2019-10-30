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      Закрыть больничный можно будет онлайн

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      В Кабмине заявили, что закрыть больничный можно будет онлайн
      В Кабмине заявили, что закрыть больничный можно будет онлайн / pixabay.com

      В Кабмине работают над переводом больничных в электронную форму. Проект позволит украинцам не идти в больницу, чтобы закрыть больничный.

      Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью "Экономической правде" отметил, что сейчас полностью перевести больничные в электронную форму не удастся.

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      Но мы сможем сделать электронный учет этих больничных и за счет этого избавимся от такого явления, как подделка больничных,
      – пояснил Дубилет.

      Министр сказал, что каждый год и работодатели, и государство тратят большие средства на выплаты по поддельным больничным. В то же время после введения реестра больничных, подделать их будет сложнее, а процесс получения больничного станет прозрачным.

      Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого идти не нужно.

      Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу",
      – рассказал Дубилет.

      Накануне в Кабмине задумались над отменой медицинских справок. Дмитрий Дубилет хочет понять, насколько эти справки уместны. По его словам, "справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц". Кроме того, сами справки часто просто продаются.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Законодательство Здоровье Лечение Медицина Дмитрий Дубилет
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