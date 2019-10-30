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      Закрити лікарняний можна буде онлайн

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      У Кабміні заявили, що закрити лікарняний можна буде онлайн
      У Кабміні заявили, що закрити лікарняний можна буде онлайн / pixabay.com

      У Кабміні працюють над переведенням лікарняних в електронну форму. Проєкт дозволить українцям не йти до лікарні для того, щоб закрити лікарняний.

      Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Економічній правді" зазначив, що наразі повністю перевести лікарняні в електронну форму не вдасться.

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      Але ми зможемо зробити електронний облік цих лікарняних і за рахунок цього позбудемося від такого явища, як підробка лікарняних,
      – пояснив Дубілет.

      Міністр сказав, що щороку і роботодавці, і держава витрачають великі кошти на виплати за підробленими лікарняними. Водночас після запровадження реєстру лікарняних, підробити їх буде складніше, а процес отримання лікарняного стане прозорішим.

      Приємний бонус для українців буде полягати у тому, що закрити лікарняний можна буде віддалено, до лікаря для цього йти не потрібно.

      Ти зможеш зателефонувати лікарю та сказати: "Я одужав, закривайте, я хочу на роботу"
      – розповів Дубілет.

      Напередодні у Кабміні задумалися над скасуванням медичних довідок. Дмитро Дубілет хоче зрозуміти, наскільки ці довідки є доречними. За його словами, "довідки призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень". Окрім того, самі довідки часто просто продаються.

      До речі: Уряд готує закон про скасування трудових книжок: що зміниться

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Законодавство Лікування Кабінет Міністрів України Медицина Дмитро Дубілет
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