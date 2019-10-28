У Кабміні задумалися над скасуванням медичних довідок

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет у фейсбуці зробив опитування українців про доцільність скасування медичних довідок.

Дубілет написав, що в Україні медичні довідки вимагають у найбільш несподіваних місцях.

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У держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн,

– додав міністр.

Дмитро Дубілет хоче зрозуміти, наскільки ці довідки є доречними. За його словами, "довідки призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень". Окрім того, самі довідки часто просто продаються.

З іншого боку, можливо це має позитивний вплив на здоров’я українців.

У західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог,

– зауважив Дубілет.

Міністр попросив користувачів написати у коментарях, у яких ситуація держава вимагала медичну довідку.

Важливо. Наразі відповідно до українського законодавства медична довідка необідна у багатьох випадках. Наприклад: під час прийому на роботу, відвідин басейну, здачі іспиту на посвідчення водія, вступу у ВНЗ і так далі.

До речі уряд підготує законопроєкт, що скасує обов'язковість трудових книжок. Раніше Дубілет обіцяв удвічі скоротити використання паперу в документообігу. Детальніше – за посиланням.