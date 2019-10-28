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      В Кабмине задумались над отменой медицинских справок

      31 Читати новину українською
      Кабмин хочет отменить медицинские справки
      Кабмин хочет отменить медицинские справки / santeconsulting.com.br

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке сделал опрос украинцев о целесообразности отмены медицинских справок.

      Дубилет написал, что в Украине медицинские справки требуют в самых неожиданных местах.

       Интересно: Первые 50 дней работы правительства: что успел сделать Дубилет в кресле министра

      У госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн,
      – добавил министр.

      Дмитрий Дубилет хочет понять, насколько эти справки уместны. По его словам, "справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц". Кроме того, сами справки часто просто продаются.

      С другой стороны, возможно это имеет положительное влияние на здоровье украинцев.

      В западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований,
      – отметил Дубилет.

      Министр попросил пользователей написать в комментариях, в каких ситуация государство требовало медицинскую справку.

      Важно. Сейчас в соответствии с украинским законодательством медицинская справка неосмотрительна во многих случаях. Например: во время приема на работу, посещения бассейна, сдачи экзамена на удостоверение водителя, поступлению в вуз и так далее.

      Кстати правительство подготовит законопроект, отменяющий обязательность трудовых книжек. Ранее Дубилет обещал вдвое сократить использование бумаги в документообороте. Подробнее – по ссылке.

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Законодательство Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины Медицина
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