В Кабмине задумались над отменой медицинских справок

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке сделал опрос украинцев о целесообразности отмены медицинских справок.

Дубилет написал, что в Украине медицинские справки требуют в самых неожиданных местах.

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У госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн,

– добавил министр.

Дмитрий Дубилет хочет понять, насколько эти справки уместны. По его словам, "справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц". Кроме того, сами справки часто просто продаются.

С другой стороны, возможно это имеет положительное влияние на здоровье украинцев.

В западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований,

– отметил Дубилет.

Министр попросил пользователей написать в комментариях, в каких ситуация государство требовало медицинскую справку.

Важно. Сейчас в соответствии с украинским законодательством медицинская справка неосмотрительна во многих случаях. Например: во время приема на работу, посещения бассейна, сдачи экзамена на удостоверение водителя, поступлению в вуз и так далее.

Кстати правительство подготовит законопроект, отменяющий обязательность трудовых книжек. Ранее Дубилет обещал вдвое сократить использование бумаги в документообороте. Подробнее – по ссылке.