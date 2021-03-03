Колени Бланшара, который завербовал "плохую женщину-педофила" в Великобритании, могут досрочно освободить из тюрьмы. Он убедил работницу детского сада в городе Плимут издеваться над воспитанниками.

В 2011 году мужчину приговорили к 9 годам за решеткой, это – минимальный срок. После того, как он его отбыл, дело передали на повторное рассмотрение.

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Что известно о преступлении

Бланшар завербовал воспитательницу Ванессу Джордж в 2009 году. По его указаниям, она издевалась нал младенцами, а снимки и видео отправляла мужчине в соцсетях.

Бланшара называют лидером одной из самых известных британских банд педофилов и даже их "вдохновителем". В то же время Ванессу из-за ее жестоких действий считают "худшей женщиной-педофилом в стране".

Когда Бланшар может выйти из тюрьмы

Оказаться на свободе 51-летний Бланшар может уже летом 2021 года. Его дело уже передали на рассмотрение комиссии по вопросам условно-досрочного освобождения.

Вероятно, что слушания состоятся уже в мае. Заметим, что сообщница педофила уже вышла из тюрьмы после того, как отбыла 10-летний срок наказания.



Ванесса Джорж – уже на свободе / Фото The Daily Mirror

Как пояснили в Совете условного-досрочного освобождения, решение будут принимать с учетом того, может ли заключенный быть угрозой для общества, если его освободят.

Коллегия внимательно изучит целый спектр доказательств, в частности – детали первичного преступления и любые доказательства изменения поведения, а также выяснит вред и влияние преступления на жертв,

– отметили там.

И добавили, что пересмотр условно-досрочного освобождения проводится тщательно и с особой осторожностью. Так как защита общественности является основным приоритетом для Совета.

Справка. В 2018 году Министерство юстиции передало дело Бланшара в Комиссию по вопросам условно-досрочного освобождения. Тогда там признали, что он не готов к этому без проведения слушания.