Коліна Бланшара, який завербував "найгіршу жінку-педофіла" у Великій Британії, можуть достроково звільнити з в'язниці. Він переконав працівницю дитячого садка у місті Плімут знущатися з вихованців.

У 2011 році чоловіка засудили до 9 років за ґратами, це – мінімальний термін. Після того, як він його відбув, справу передали на повторний розгляд.

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Що відомо про злочин

Бланшар завербував виховательку Ванессу Джордж у 2009 році. За його вказівками, вона знущалась з немовлят, а світлини та відео надсилала чоловіку у соцмережах.

Бланшара називають лідером однієї з найвідоміших британських банд педофілів і навіть їхнім "натхненником". Водночас Ванессу через її жорстокі дії вважають "найгіршою жінкою-педофілом у країні".

Коли Бланшар може вийти з в'язниці

Опинитися на волі 51-річний Бланшар може вже влітку 2021 року. Його справу вже передали на розгляд комісії з питань умовно-дострокового звільнення.

Ймовірно, що слухання справи відбудуться вже в травні. Зауважимо, що спільниця педофіла вже вийшла з в'язниці після того, як відбула 10-річний термін покарання.



Ванесса Джорж – вже на волі / Фото The Daily Mirror

Як пояснили у Раді умовного-дострокового звільнення, рішення ухвалюватимуть з огляду на те, чи може в'язень бути загрозою для суспільства, якщо його звільнять.

Колегія уважно вивчить цілий спектр доказів, зокрема – деталі первинного злочину та будь-які докази зміни поведінки, а також зрозуміє шкоду та вплив злочину на жертв,

– наголосили там.

Й додали, що перегляд умовно-дострокового звільнення проводиться ретельно та з особливою обережністю. Адже захист громадськості є основним пріоритетом для Ради.

Довідка. У 2018 році Міністерство юстиції передало справу Бланшара до Комісії з питань умовно-дострокового звільнення. Тоді там визнали, що він не готовий до цього без проведення слухання.