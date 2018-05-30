Частная хирургия: сколько и за что платят пациенты в украинских клиниках

С открытием полноценных хирургических стационаров, где успешно проводят даже такие сложные вмешательства, как операции на сердце, миф о том, что частная медицина в Украине – это исключительно диагностика, развеян.

А вот мысль о том, что лечиться в платной клинике, тем более оперироваться, слишком дорого, пока распространена. Сколько на самом деле стоят операции в частных медцентрах и почему – вопреки распространенному заблуждению – платные клиники заинтересованы побыстрее выписать, а не задержать пациента? Мы спросили у представителей администрации МС "Добробут": директора и соучредителя сети Олега Калашникова и заместителя главного врача по хирургии Максима Щербину.

Миф 1: все очень дорого

"Учитывая абсолютную прозрачность платежей в частной медицине, в среднем хирургическое лечение в платной клинике обойдется не более чем на 30% дороже в сравнении с государственной, – сказал Максим Щербина. "Все лечение, учитывая обследование, консультации врачей, операцию и пребывание в стационаре, стоило нам всего около 7000 гривен", – подтверждает киевлянка Ирина, которая в начале этого года поздно вечером привезла в травмпункт этой клиники 3-летнего сына: малыш разрубил пальчик, и нужна была срочная операция.

Миф 2: назначают лишние обследования, чтобы "выкачать" больше денег

"Меня часто спрашивают о том, как можно проверить, не отправляет ли врач пациента на ненужную диагностику. На самом деле у нас есть очень строгий контролер – страховые компании, которые скрупулезно следят за тем, чтобы в счете за медуслуги не было лишнего", – рассказывает Олег Калашников, директор и соучредитель МС "Добробут". А врачи добавляют, что частные клиники, которые заинтересованы в увеличении клиентского потока и, как следствие, дорожат репутацией, работают исключительно в соответствии с международными протоколами, где четко прописано, что и зачем назначать пациенту.

Миф 3: стремятся задержать в стационаре, чтобы заработать.

"В этом случае все как раз наоборот, – отмечает Максим Владимирович. Чтобы заработать, клинике нужно быстро поставить пациента на ноги и выписать из стационара, чтобы лечить следующего. Простая арифметика: если человек задержится в стационаре на день, медцентр заработает на нем порядка 3000-3500грн (столько в среднем обходится день в стационаре, куда входит: комфортная одноместная палата, свой халат, полотенце, тапочки, 3-х разовое питание, сопровождение платного доктора, постоянное сопровождение среднего и младшего персонала – внутримышечные и внутривенные инъекции, перевязки и все необходимое), но из-за отсутствия места не сможет приступить к лечению нового пациента, операция которого будет стоить, например, 15 тысяч грн".

К слову, именно принятая во всем мире система fast track – когда человек находится в стационаре минимум времени, а большинство процедур проводятся амбулаторно – помогает таким крупным частным медицинским сетям, как "Добробут" устанавливать доступные цены на хирургические услуги.