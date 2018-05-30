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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Приватна хірургія: скільки і за що платять пацієнти в українських клініках

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ММ
ММ "Добробут"

З відкриттям повноцінних хірургічних стаціонарів, де успішно проводять навіть такі складні втручання, як операції на серці, міф про те, що приватна медицина в Україні – це виключно діагностика, розвіяний.

А ось думка про те, що лікуватися в платній клініці, тим більше оперуватися, занадто дорого, поки поширена. Скільки насправді коштують операції в приватних медцентрах і чому всупереч поширеному переконанню платні клініки зацікавлені швидше виписати, а не затримати пацієнта? Ми запитали у представників адміністрації ММ "Добробут": директора і співзасновника мережі Олега Калашникова і заступника головного лікаря з хірургії Максима Щербину.

Міф 1: все дуже дорого

"З огляду на абсолютну прозорість платежів в приватній медицині, в середньому хірургічне лікування в платній клініці обійдеться не більше ніж на 30% дорожче в порівнянні з державною, сказав Максим Щербина. "Все лікування, враховуючи обстеження, консультації лікарів, операцію і перебування в стаціонарі, вартувало нам всього близько 7000 гривень", підтверджує киянка Ірина, яка на початку цього року пізно ввечері привезла в травмпункт цієї клініки 3-річного сина: малюк розрубав пальчик, і потрібна була термінова операція.

Міф 2: призначають зайві обстеження, щоб "викачати" більше грошей

"Мене часто запитують про те, як можна перевірити, чи не відправляє лікар пацієнта на непотрібну діагностику. Насправді у нас є дуже строгий контролер страхові компанії, які скрупульозно стежать за тим, щоб в рахунку за медпослуги не було зайвого", розповідає Олег Калашников, директор і співзасновник ММ "Добробут". А лікарі додають, що приватні клініки, які зацікавлені в збільшенні клієнтського потоку і, як наслідок, дорожать репутацією, працюють виключно згідно з міжнародними протоколами, де чітко прописано, що і навіщо призначати пацієнтові.

Міф 3: прагнуть затримати в стаціонарі, щоб заробити.

"У цьому випадку все якраз навпаки, зазначає Максим Володимирович. Щоб заробити, клініці потрібно швидко поставити пацієнта на ноги і виписати зі стаціонару, щоб лікувати наступного. Проста арифметика: якщо людина затримається в стаціонарі на день, медцентр заробить на ньому порядка 3000-3500грн (стільки в середньому обходиться день в стаціонарі, куди входить: комфортна одномісна палата, свій халат, рушник, тапочки, 3-х разове харчування, супровід платного лікаря, постійний супровід середнього і молодшого персоналу – внутрішньом'язові і внутрішньовенні ін'єкції, перев'язки і все необхідне), але через відсутність місця не зможе приступити до лікування нового пацієнта, операція якого буде коштувати, наприклад, 15 тисяч грн".

До слова, саме прийнята в усьому світі система fast track  коли людина знаходиться в стаціонарі мінімум часу, а більшість процедур проводяться амбулаторно допомагає таким великим приватним медичним мережам, як "Добробут" встановлювати доступні ціни на хірургічні послуги.

Теги: Медицина "Добробут"
Джерело: 24 Канал
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