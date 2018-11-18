04:06
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Чего Путин хочет от Украины: дельное мнение российского журналиста

      44 Читати новину українською
      Российский журналист обнародовал ближайшую цель Путина по Украине
      Российский журналист обнародовал ближайшую цель Путина по Украине / Getty Images

      Президент России Владимир Путин на самом деле не понимает, что происходит в Украине и как здесь живут люди. В то же время в Кремле понимают, что вряд ли любой украинский лидер может позволить себе быть прокремлевским. Однако здесь надеются, что уставший украинский народ изберет о власть тех людей, которые уметь договариваться. Реализацию этих событий мы увидим скоро.

      Такое мнение высказал российский журналист Константин Эггерт в комментарии ресурсу "Обозреватель".

      Читайте также: Зачем Путину псевдореспублики на оккупированном Донбассе: объяснение Илларионова

      "У меня складывается впечатление, что не только Путин, но и российский политический класс, так и не разобрались с тем, что же произошло в Украине. Это люди, рассуждающие категориями явно "домайданного" мышления: есть такая странная Украины, которая является почти Россией, ею руководит группа олигархов, они покупают выборы, активы, влияние – вот с этой группой и надо говорить. Есть еще какие-то коррумпированные силовики, есть телеканалы, которые принадлежат этим же олигархам – и говорить нужно только с верхушкой ", – отметил он.

      По его словам, нет никаких оснований полагать, что представление Путина о том, как работает Украина, изменилось.

      В Кремле категорически не верят в то, что люди могут что-то делать, исходя из нематериальных побуждений. Что общества иногда живут не под угрозой кнута или в ожидании пряников. В Кремле понимают, что вряд ли любой украинский лидер может позволить себе быть прокремлевским или пойти на какие-то соглашения с ним. Но в то, что могут быть какие-то сдвиги, что уставший от экономических трудностей народ будет выбирать людей более гибких и "способность договариваться" – на это надежда у них есть,
      – убеждает журналист.

      В то же время он добавляет, что реализация этих надежд в действии мы увидим в избирательный период  "вот тогда и будут приложены все усилия для того, чтобы повлиять на исход президентских и парламентских выборов".

      "Почему Кремль надеется, что у власти будут какие-то более лояльные к нему люди? Путин, думаю, понимает, что никакой украинский президент не станет подписывать документ, в котором признает Крым российским, а Донбасс – де-факто полуконфедеральной частью Украины. Но для Москвы очень важно, чтобы первый шаг по выполнению Минских соглашений сделали именно в Киеве. Между тем, для Украины Минские соглашения были вынужденной мерой. В Киеве никто и не собирался их выполнять", – подчеркивает Эггерт.

      Поэтому, продолжает эксперт, Москва хочет использовать букву соглашения и будет подталкивать Украину на принятие хоть каких-то мер по реализации этих соглашений.

      Читайте также: В Кремле нашли оправдание псевдовыборам на Донбассе: говорят, что без Киева здесь не обошлось

      Для чего? Во-первых, чтобы заявить: "Мы были правы с самого начала, когда говорили о гражданской войне в Украине. И вот теперь новый президент пошел нам на встречу, признав нашу правоту". Есть резон номер два – на тот случай, если придется уйти из Донбасса в обмен на полуформальное признание Крыма российской территории. Тогда тоже можно будет сказать, что вот, видите, мы достигли определенных уступок от Киева. Мы не просто так бросили наших людей в Луганске и в Донецке, а мы о чем-то договорились. Потому у Кремля и есть надежда, что ситуация в следующем году в Украине изменится. Ну а почему бы ее, собственно, Путину не иметь? У него есть ресурсы, агентура в Украине, деньги. К тому же, могу предположить, что ему докладывают о состоянии дел спецслужбы и разного рода "консультанты": мол, в Украине – хаос, коррупция, тяжелые проблемы, всем все надоело,
      – заключает представитель СМИ.

      Напомним, по мнению известного историка и журналиста Вахтанга Кипияни, после смерти Путина в России может начаться новая история с новыми вызовами.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      18 ноября , 22:36 Главные новости 18 ноября: Янукович в больнице, задержание помощника Савченко и марш в Киеве
      836
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 ноября , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 360
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      18 ноября , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 1272
      Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      18 ноября , 20:01 Самые смешные мемы недели: фестиваль летней резины, топором по Porsche и забавный мир животных
      215
      Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      18 ноября , 19:30 Странный тренд политиков, митинги под домом Авакова и потери на Донбассе – топ-5 видео недели
      212
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Пресс-секретарь российского МИД корыстно прокомментировала тему Шустера
       27 апреля 2016 , 08:43 1
      Украинский футболист и его семья получили гражданство страны ЕС
       23 февраля , 00:43
      Чемпион мира и Европы завершил выступления за сборную Испании
       11 августа , 19:55
      Андрей Шевченко побывал на свадьбе дочери своего помощника (фото)
       22 сентября , 15:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук