Чего Путин хочет от Украины: дельное мнение российского журналиста

Президент России Владимир Путин на самом деле не понимает, что происходит в Украине и как здесь живут люди. В то же время в Кремле понимают, что вряд ли любой украинский лидер может позволить себе быть прокремлевским. Однако здесь надеются, что уставший украинский народ изберет о власть тех людей, которые уметь договариваться. Реализацию этих событий мы увидим скоро.

Такое мнение высказал российский журналист Константин Эггерт в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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"У меня складывается впечатление, что не только Путин, но и российский политический класс, так и не разобрались с тем, что же произошло в Украине. Это люди, рассуждающие категориями явно "домайданного" мышления: есть такая странная Украины, которая является почти Россией, ею руководит группа олигархов, они покупают выборы, активы, влияние – вот с этой группой и надо говорить. Есть еще какие-то коррумпированные силовики, есть телеканалы, которые принадлежат этим же олигархам – и говорить нужно только с верхушкой ", – отметил он.

По его словам, нет никаких оснований полагать, что представление Путина о том, как работает Украина, изменилось.

В Кремле категорически не верят в то, что люди могут что-то делать, исходя из нематериальных побуждений. Что общества иногда живут не под угрозой кнута или в ожидании пряников. В Кремле понимают, что вряд ли любой украинский лидер может позволить себе быть прокремлевским или пойти на какие-то соглашения с ним. Но в то, что могут быть какие-то сдвиги, что уставший от экономических трудностей народ будет выбирать людей более гибких и "способность договариваться" – на это надежда у них есть,

– убеждает журналист.

В то же время он добавляет, что реализация этих надежд в действии мы увидим в избирательный период – "вот тогда и будут приложены все усилия для того, чтобы повлиять на исход президентских и парламентских выборов".

"Почему Кремль надеется, что у власти будут какие-то более лояльные к нему люди? Путин, думаю, понимает, что никакой украинский президент не станет подписывать документ, в котором признает Крым российским, а Донбасс – де-факто полуконфедеральной частью Украины. Но для Москвы очень важно, чтобы первый шаг по выполнению Минских соглашений сделали именно в Киеве. Между тем, для Украины Минские соглашения были вынужденной мерой. В Киеве никто и не собирался их выполнять", – подчеркивает Эггерт.

Поэтому, продолжает эксперт, Москва хочет использовать букву соглашения и будет подталкивать Украину на принятие хоть каких-то мер по реализации этих соглашений.

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Для чего? Во-первых, чтобы заявить: "Мы были правы с самого начала, когда говорили о гражданской войне в Украине. И вот теперь новый президент пошел нам на встречу, признав нашу правоту". Есть резон номер два – на тот случай, если придется уйти из Донбасса в обмен на полуформальное признание Крыма российской территории. Тогда тоже можно будет сказать, что вот, видите, мы достигли определенных уступок от Киева. Мы не просто так бросили наших людей в Луганске и в Донецке, а мы о чем-то договорились. Потому у Кремля и есть надежда, что ситуация в следующем году в Украине изменится. Ну а почему бы ее, собственно, Путину не иметь? У него есть ресурсы, агентура в Украине, деньги. К тому же, могу предположить, что ему докладывают о состоянии дел спецслужбы и разного рода "консультанты": мол, в Украине – хаос, коррупция, тяжелые проблемы, всем все надоело,

– заключает представитель СМИ.

Напомним, по мнению известного историка и журналиста Вахтанга Кипияни, после смерти Путина в России может начаться новая история с новыми вызовами.