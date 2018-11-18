Чого Путін хоче від України: слушна думка російського журналіста

Президент Росії Володимир Путін насправді не розуміє, що відбувається в Україні та як тут живуть люди. Водночас у Кремлі розуміють, що навряд чи будь-який український лідер може дозволити собі бути прокремлівським. Однак тут сподіваються, втомлений український народ обере до влади тих людей, які вмітимуть домовлятися, зокрема, з РФ. Власне реалізацію цих подій ми побачимо найближчим часом.

Таку думку висловив російський журналіст Костянтин Еггерт у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"У мене складається враження, що не тільки Путін, а й російський політичний клас, так і не розібрався з тим, що ж сталося в Україні. Це люди, що міркують категоріями явно "домайданного" мислення: є така дивна Україна, яка є майже Росією, нею керує група олігархів, вони купують вибори, активи, вплив – ось з цією групою й треба говорити. Є ще якісь корумповані силовики, є телеканали, які належать цим же олігархам – і говорити потрібно тільки з верхівкою", – зауважив він.

За його словами, немає жодних підстав думати, що уявлення Путіна про те, як працює Україна, змінилося.

У Кремлі категорично не вірять в те, що люди можуть щось робити, виходячи з нематеріальних спонукань. Що суспільства іноді живуть не під загрозою батога чи в очікуванні пряників. У Кремлі розуміють, що навряд чи будь-який український лідер може дозволити собі бути прокремлівським або піти на якісь угоди з ним. Але в те, що можуть бути якісь зрушення, що втомлений від економічних труднощів народ обиратиме людей більш гнучких і "здатність домовлятися" – на це надія у них є,

– переконує журналіст.

Водночас він додає, що реалізацію цих надій у дії ми побачимо у виборчий період – "ось тоді і буде докладено всіх зусиль для того, щоб вплинути на результат президентських і парламентських виборів".

"Чому Кремль сподівається, що при владі будуть якісь більш лояльні до нього люди? Путін, думаю, розуміє, що ніякий український президент не стане підписувати документ, в якому визнає Крим російським, а Донбас – де-факто напівконфедеральною частиною України. Але для Москви дуже важливо, щоб перший крок з виконання Мінських угод зробили саме у Києві. Тим часом, для України Мінські угоди були вимушеним заходом. У Києві ніхто і не збирався їх виконувати", – підкреслює Еггерт.

Тому, продовжує експерт, Москва хоче використати букву угоди та буде підштовхувати Україну на прийняття хоч якихось заходів з реалізації цих угод.

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Для чого? По-перше, щоб заявити: "Ми мали рацію з самого початку, коли говорили про громадянську війну в Україні. І ось тепер новий президент пішов нам на зустріч, визнавши нашу правоту". Є резон номер два – на той випадок, якщо доведеться піти з Донбасу в обмін на напівформальне визнання Криму російською територією. Тоді теж можна буде сказати, що ось, бачите, ми досягли певних поступок від Києва. Ми не просто так кинули наших людей в Луганську та в Донецьку, а ми про щось домовилися. Ось тому у Кремля і є надія, що ситуація в наступному році в Україні зміниться. Ну а чому б її, власне, Путіну не мати? У нього є ресурси, агентура в Україні, гроші. До того ж, можу припустити, що йому доповідають про стан справ спецслужби та різного роду "консультанти": мовляв, в Україні хаос, корупція, важкі проблеми, всім все набридло,

– підсумовує представник ЗМІ.

Нагадаємо, на думку відомого історика та журналіста Вахтанга Кіпіяні, після смерті Путіна в Росії може початися нова історія з новими викликами.