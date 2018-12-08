17:01
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Черный дым и первые баррикады: фото и видео из французской столицы, охваченной протестами

      118 Читати новину українською
      Протесты во Франции
      Протесты во Франции / Фото из соцсетей

      На улицах Парижа появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Так, французская столица выглядит из-за протестов "желтых жилетов".

      Для своих баррикад протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья. Таким образом они пытаются отгородиться от полицейских, информирует AFP.

      Читайте также: Приспешники оккупантов во время протестов "желтых жилетов" развернули в Париже "флаг ДНР": фото

      К слову, их на улицах Париже 8 декабря около 8 тысяч. Это на 3 тысячи больше, чем во время протестных движений на предыдущей неделе.

      Правоохранители уже использовали против "желтых жилетов" слезоточивый газ и водомет. Такой ответ протестующие получили при попытке свести баррикаду на авеню морсы, что неподалеку от Елисейских полей.

      По официальной информации, по всей Франции участие в протестах принимает более 30 тысяч человек. Задержанных – более 700 человек. Непосредственно в Париже власти сообщают об около 2 тысяч протестующих "желтых жилетов". Премьер-министр Франции Эдуард Филипп ранее информировал о 481 задержанном. Арестованных пока – 361 человек.

      Отметим, что накануне в Париже закрыли для посещения около 10 музеев и исторических памятников. В частности 8 декабря невозможно попасть в Лувр и подняться на Эйфелевую башню.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Новости Франции протесты Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      сегодня , 17:00 Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів
      Дмитро Гнап 1
      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      сегодня , 17:00 Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто
      Дмитро Гнап 1
      Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      сегодня , 16:03 Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення
      Блог Медіа 93
      До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      сегодня , 16:00 До яких абсурдних кроків вдався одіозний соратник Порошенка, щоб не загриміти за ґрати
      Сергій Лещенко 154
      Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      сегодня , 13:17 Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      Яніна Ткачук 10711
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Выдающиеся политики о Маргарет Тэтчер
       8 апреля 2013 , 20:30 2
      Сербский лидер: Сербия не откажется от Косово ради Евросоюза
       10 декабря 2011 , 13:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук