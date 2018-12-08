Черный дым и первые баррикады: фото и видео из французской столицы, охваченной протестами

На улицах Парижа появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Так, французская столица выглядит из-за протестов "желтых жилетов".

Для своих баррикад протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья. Таким образом они пытаются отгородиться от полицейских, информирует AFP.

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К слову, их на улицах Париже 8 декабря около 8 тысяч. Это на 3 тысячи больше, чем во время протестных движений на предыдущей неделе.

Правоохранители уже использовали против "желтых жилетов" слезоточивый газ и водомет. Такой ответ протестующие получили при попытке свести баррикаду на авеню морсы, что неподалеку от Елисейских полей.

#YellowVests set a barricade on fire during protests against President Emmanuel Macron in central Paris#GilestJaunes pic.twitter.com/Njt0poFkRq — AFP news agency (@AFP) 8 грудня 2018 р.

По официальной информации, по всей Франции участие в протестах принимает более 30 тысяч человек. Задержанных – более 700 человек. Непосредственно в Париже власти сообщают об около 2 тысяч протестующих "желтых жилетов". Премьер-министр Франции Эдуард Филипп ранее информировал о 481 задержанном. Арестованных пока – 361 человек.

Отметим, что накануне в Париже закрыли для посещения около 10 музеев и исторических памятников. В частности 8 декабря невозможно попасть в Лувр и подняться на Эйфелевую башню.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?



Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.