Було це цілком передбачуваним – збіглися у часі одразу декілька факторів. По-перше, до нас вже масово дістався більш заразний Омікрон.

Обратите внимание Закончится ли карантин в Украине в 2022 году: прогнозы экспертов

По-друге, ми традиційно активно відзначили новорічно-різдвяні свята – з відвідуванням родичів та друзів, тобто самі коронавірусом активно заражали і заражалися.

По-третє, для чималої кількості українців якраз вже минають пів року від дати другого щеплення (коли ефективність набутого штучного захисту значно зменшується й відповідно збільшується ризик заразитися.

Від другого щеплення могло минути надто багато часу

З власного досвіду розкажу, я наче і пам'ятав дати своїх щеплень, але ж направду, точних цифр в голові не тримав. Тому дуже здивувався, коли в додатку Helsi на своєму смартфоні побачив, що, виявляється, від моменту мого другого щеплення минуло вже 7,5 місяця.

Важно Омикрон в Украине: опасный штамм поразил уже 9 областей

Чимало щеплених українців, напевно, так само не усвідомлюють, що термін гарантованого захисту їм вже минув, тоді як вони – будемо чесними – після вакцинації поводилися досить безвідповідально.

Маскою я деколи нехтую, і руки вже не так часто дезінфікую (бо морози, а цей спирт сушить шкіру). Але водночас я думав, що досі захищений вакциною, проте термін її гарантовано ефективної дії – виявляється – вже минув.

Перевірте у Helsi ваш календар щеплень, бо може так статися, що вже натепер у вас і минуло пів року, тобто ви вже потребуєте бустерної дози, яка, на щастя, нарешті дозволена Міністерством охорони здоров'я усім охочим і яку отримати дуже легко.

Пунктів щеплень у нас достатньо і самої вакцини різноманітних виробників – також. Саме бустерна доза вкрай ефективна проти нового штаму Омікрон, який активно шириться серед українців.

Випуск "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео

Також нагадаю пораду від лікарів, що бустер краще робити іншою вакциною, а не тією, якою ви робили перші два уколи. Мовляв, в такий спосіб організм краще пристосовується до боротьби з різними штамами коронавірусу.

Наперед скажу усім тим, хто вважає, що я занадто агресивно пропагую вакцинацію пропагую, мовляв, люди самі мають для себе те вирішувати і не варто нав'язувати їм чужу думку.

Смерть антивакцинаторки від COVID-19

Так от, такою самою розумною й адекватною, але із власною думкою щодо коронавірусу була досить відома чеська співачка Гана Горка. Зрештою вона померла від коронавірусу.

К теме Нарочно заразилась коронавирусом: в Чехии скончалась невакцинированная певица

Жінка була помірною антивакцинаторкою – не вірила в чіпи та іншу маячню, але щиро вважала, що вакцинуватися не варто, а краще просто перехворіти.

Тому коли на Різдво заразилися на COVID-19 її вакциновані чоловік та син, вона не захотіла від них ізолюватися, а навпаки – усіляко жадала підхопити від них вірус.

Вона хотіла перехворіти, набути природний імунітет, а головне – набути собі нарешті дозвіл від влади на відвідування театрів та концертів – його в Чехії дають або вакцинованим, або тим, хто перехворів.

Проте її плани провалилися. Вакциновані родичі впоралися з коронавірусом без проблем, проте її невакцинований організм цього навантаження не витримав – вона задихнулася.

Не пропустите Коронавирус может остаться с нами навсегда, – глава Минздрава Британии

Така от вкрай показова історія, яку переказую у жодному разі не заради того, щоб позловтішатися із помилкових рішень антивакцинаторки, а щоб переказати усім заклик її сина до вакцинації. Наразі він дуже шкодує, що не зміг переконати свої матір щепитися і в такий спосіб вберегти її життя.

Так само і я роблю, коли закликаю українців перевірити дату свого другого щеплення і якщо відтоді минуло вже пів року (або ж 182 дні), то закликаю піти й зробити бустерну дозу.