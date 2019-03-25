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      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді

      28
      Військові Тарас, Ігор і пес Патрон
      Військові Тарас, Ігор і пес Патрон

      На фото Тарас, Ігор і пес Патрон. Усі вони – військовослужбовці "Королівської" бригади.

      Крім Патрона, звісно. Він поки новобранець, але вже опановує премудрості військової справи: яка позиція краще підходить для сну, який спостережний пункт ідеальний для того, щоб бачити нову людину, яка йде на пост і прагне погладити собачку піхоти, де найкраще на кухні поставити мисочку з тушонкою.

      І, варто зауважити, Патрон  дуже талановитий учень. А Тарас і Ігор уже кілька років боронять наш із вами спокій.

      Допомагайте найкращим рятувати Україну тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Война
      Источник: Facebook
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