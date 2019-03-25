Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
На фото Тарас, Ігор і пес Патрон. Усі вони – військовослужбовці "Королівської" бригади.
Крім Патрона, звісно. Він поки – новобранець, але вже опановує премудрості військової справи: яка позиція краще підходить для сну, який спостережний пункт ідеальний для того, щоб бачити нову людину, яка йде на пост і прагне погладити собачку піхоти, де найкраще на кухні поставити мисочку з тушонкою.
І, варто зауважити, Патрон – дуже талановитий учень. А Тарас і Ігор уже кілька років боронять наш із вами спокій.
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Источник: Facebook
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