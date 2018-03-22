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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
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Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Деловая столица

В ленте истерика и злорадство. Одна часть блогеров пишет "Савченко – это уровень нашей политики", а вторые им отвечают "Савченко – это ваш позор, а я предупреждал". Третьи пишут, что Савченко дура и не понятно, как она в ВР попала. Четвертые язвительно замечают, что если Савченко это еще не дно ВР, то какой же уровень нашего парламента?

Нет, друзья! Савченко – это то, что вы заслужили, возводя в идолы и кумиры тех, кого предлагает вам медиа и политтехнологи.

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Савченко – это то, что вы заслужили голосуя за образ и ничего не зная о человеке, его планах и его мировозрении. Вы не на нее должны сейчас злиться, а на себя.

Почему? А вспомните сколько из вас готовы были проголосовать за Савченко после того, как ее вернули из плена. А теперь представьте, что она бы стала президентом Украины. Представили? Ужаснулись? Ведь вместо Савченко вам завтра предложат героического комбата Петренко или распиаренного актера Шевченко и вы, даже не пытаясь разобраться, кто эти люди, радостно будете возносить их на пьедестал ваших надежд. И затем, точно так же, будете не понимать, почему они не отвечают вашим ожиданиям. Потому что вы запамятовали вторую заповедь "Не сотвори себе кумира". А еще потому, что привыкли принимать решениях эмоционально, а не рационально.

Не стыдно, а почетно защищать наших граждан, которые находятся в российском или любом ином плену. Своих граждан необходимо возвращать. Это потом мы будем разбираться с их моральными качествами и их поступками, но сначала их надо вернуть. Стыдно сначала верить в них, как в мессий, а затем стыдливо осозновать, что они обычные люди, которых вы наделили сверхкачествами лишь в своем воображении. Так вот напоминаю "Не сотвори себе кумира".

А кандидатов в кумиры вам предложат еще не раз. Одних сваяют под заказ олигархов, а других под политический запрос. И если не сделаете работу над ошибками и не сделаете правильных выводов, то очередной раз наступите на грабли. Правда, это будут новые грабли, но бить они будут по старому. Очередной раз убеждаюсь в том, что многие люди предпочитают судить, а не анализировать. И в этом их системная ошибка.

А в конце хочу спросить тех, кто пишет "Надя дура, но жаль, что у нее не получилось" – вы это пишите теми же пальцами, которыми будете на Пасху креститься и просить Боженьку простить вас? Тогда не напрягайтесь. Не поможет. Лучше приучайте к себя к высоким температурам. Ведь, где-то там,для вас приготовлены 2 чана. Один для лицемеров, а второй для мерзавцев. Хотя, может, это будет один чан. Общий. Но вам от этого стало легче?

Автор: Борислав Береза

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Надежда Савченко Новости Украины Новости политики Публикации Скандал
Источник: 24 Канал
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