Президент заметил, что сегодня день тех людей, чья профессия – быть защитой жизни. Именно в этой работе лучше всего видно, что такое цивилизованность, человечность и как люди умеют жить и работать ради других людей.

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Украина поздравляет медицинских работников

Я благодарю вас, уважаемые украинские медики, за ваше профессионализм, за ваше служение и за каждую спасенную вами жизнь. За все эти безграничные миры, видные в глазах и детей, и взрослых, и воинов, и гражданских – всех, кого вы спасли. Благодарю вас! Желаю вам сил и неизменной благодарности всех наших людей, всей Украины. Желаю вам победы,

– сказал президент.

Главнокомандующий Валерий Залужный добавил, что ценит работу медиков на фронте и в тылу На их плечах ведь здоровье наших граждан: воинов, гражданских и детей.

Сегодня и постоянно благодарю наших ангелов войны. Врачам, медсестрам и медбратам, парамедикам, всем работникам сферы здравоохранения за преданность делу и круглосуточный труд,

– написал он.

Генерал-лейтенант Сергей Наев также выразил благодарность нашим медикам. Он подчеркнул, что они настоящие герои современности, которые несут на своих плечах тяжелую ответственность за здоровье и жизнь наших военных.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук тоже поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Отдельно он поздравил и свою маму, тоже медицинский работник.

У вас мало времени на покой и отдых, эмоции и даже страх. И днем, и ночью вы на посту, чтобы успеть на помощь больному или раненому: будь то на приеме в поликлинике, в операционной или в полевом госпитале или непосредственно на передовой. Спасибо вам, ангелы-хранители!,

– сказал Олещук.

Во время поездки в Днепр Зеленский вручил медикам награды

В пределах рабочей поездки в Днепропетровскую область 27 июля Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечатся украинские защитники, встретился с врачами и поздравил их с Днем медицинского работника.

В честь праздника президент вручил медицинским работникам государственные награды и награды.

В частности, награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" получил генерал-майор медицинской службы Андрей Верба, под руководством которого была спасена жизнь сотен раненых украинских военнослужащих.

Важно. Андрей Верба лично выполнил более 460 оперативных хирургических вмешательств, связанных с огнестрельными и проницаемыми осколочными ранениями и другими хирургическими патологиями разной степени тяжести.