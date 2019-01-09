Денисова встретится с семьями захваченных украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 10 января встретится с родственниками военнопленных украинских моряков, находящихся в России.

О этом сообщает Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, встреча состоится в Одессе. В рамках подготовки к встречу 9 января была проведено межведомственное совещание, в частности, и с участием заместителя Министра обороны Украины Анатолия Петренко и заместителя Министра юстиции Украины и Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Иваном Лищиной.

Также на совещании присутствовал Николай Полозов – координатор группы адвокатов, защищающих военнопленных моряков.

Главной темой нашей встречи была координация работы центральных органов исполнительной власти по освобождению военнопленных. Мы согласовали общую концепцию проведения встречи с родными моряков в городе Одесса,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на заседание 9 января была обсуждена и возможная поездка на судебное заседание по избранию 24 украинским военнопленным меры пресечения, которое состоится во второй половине января в Москве.

К слову, 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. В тексте документа говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины". В пятом пункте содержится осуждение России за строительство моста через Керченский пролив.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь.



Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.