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      Денисова встретится с семьями захваченных украинских моряков

      28 Читати новину українською
      Людмила Денисова
      Людмила Денисова / Фото из открытых источников

      Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 10 января встретится с родственниками военнопленных украинских моряков, находящихся в России.

      О этом сообщает Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, встреча состоится в Одессе. В рамках подготовки к встречу 9 января была проведено межведомственное совещание, в частности, и с участием заместителя Министра обороны Украины Анатолия Петренко и заместителя Министра юстиции Украины и Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Иваном Лищиной.

      Также на совещании присутствовал Николай Полозов – координатор группы адвокатов, защищающих военнопленных моряков.

      Главной темой нашей встречи была координация работы центральных органов исполнительной власти по освобождению военнопленных. Мы согласовали общую концепцию проведения встречи с родными моряков в городе Одесса,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, на заседание 9 января была обсуждена и возможная поездка на судебное заседание по избранию 24 украинским военнопленным меры пресечения, которое состоится во второй половине января в Москве.

      К слову, 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. В тексте документа говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины". В пятом пункте содержится осуждение России за строительство моста через Керченский пролив.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь.

      Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Одессы Людмила Денисова
      Источник: 24 Канал
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