Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко

1 ноября Ангела Меркель посетила Киев, где встретилась с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателями парламентских фракций. Какими были главные темы переговоров и о чем канцлер Германии договорились с украинским руководством – читайте в обзоре 24 канала.

Впервые с 2014 года глава немецкого правительства посетила Киев. Тогда она приезжала в украинскую столицу перед второй встречей в Минске в нормандском формате. Хотя от переговоров 1 ноября не ждали особых результатов, Меркель и Порошенко удалось обсудить ряд важных для Украины вопросов.

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Среди них, в частности, двусторонние отношения между государствами, ситуация в зоне военного конфликта на востоке Украины и в оккупированном Крыму и выполнения минских соглашений.



Петр Порошенко встретил Ангелу Меркель возле Мариинского дворца

Традиционный и главный вопрос – война на Донбассе

"Тема прекращения российской агрессии была ведущей в наших переговорах с канцлером", – отметил Порошенко в начале совместной конференции по итогам переговоров двух лидеров.

По словам президента, Украина готова и в дальнейшем выполнять обязательства в рамках минских соглашений. Подтверждением этому является принятие закона об особом статусе Донбасса.

Я знаю, насколько было трудно продолжить особый статус на Донбассе, но у нас больше ничего нет, кроме минского процесса, поэтому очень важно, что Украина выполняет свои обязательства. Германия будет оставаться на стороне Украины в этом вопросе,

– заверила со своей стороны Меркель.



Во время конференции с Порошенко Меркель подчеркнула важность соблюдения минских соглашений

Общая позиция по выборам в ОРДЛО

Во время переговоров за закрытыми дверями, которые продолжались около 30 минут, лидеры осудили проведение выборов на временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Так, глава правительства ФРГ отметила, что так называемые "выборы", которые должны состояться 11 ноября на территории ОРДЛО, не соответствуют минским договоренностям.

Нынешние фейковые выборы являются ничтожными, как и предыдущие, с юридической точки зрения, и такими, которые не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом,

– добавил Порошенко.

По мнению немецкой стороны, для проведения в ОРДЛО выборов согласно украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ, необходимо обеспечить устойчивый режим прекращения огня, отвод вооружения от линии разграничения и восстановление гражданской инфраструктуры.

Миротворческая миссия на Донбассе: процесс продолжается

Канцлер Германии выразила обеспокоенность отсутствием стабильного перемирия на востоке Украины, несмотря на усилия в рамках минского переговорного формата и подчеркнула необходимость введения миротворческого контингента на временно оккупированных территориях Украины.

Украина и Германия совместно работают над созданием миротворческой миссии для Донбасса,

– сказала Меркель.

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Российская агрессия в Крыму и на Азовском море

Ситуация в оккупированном Крыму, в частности в сфере прав человека также была на повестке дня встречи двух политиков. Так, Порошенко предоставил Меркель новые доказательства российских преступлений против Украины. Между тем, во время визита немецкого канцлера в Киев украинская власть надеялась услышать реакцию Меркель на действия России в Азовском море, нарушающие нормы международного права. Однако, кроме сообщений о том, что Франция и Германия поддержали резолюцию Совета безопасности ООН по оккупированному Крыму и Азову, больше ни одного заявления не прозвучало. Зато Украина, по словам Порошенко, прилагает все усилия, чтобы уменьшить угрозу эскалации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Санкции будут сохраняться

Германия не будет менять своей позиции относительно экономических санкций, наложенных на Россию. Меркель подчеркнула, что штрафные меры против РФ ослабят только в случае выполнения минских договоренностей.

Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продолжение этих санкций,

– сказала она.



Меркель заверила в продолжении санкционной политики против России

Порошенко в то же время прокомментировал внедрение Москвой санкций против Украины. Такой шаг является свидетельством того, что Кремль не готов выполнять минские сделки и не собирается снижать напряжение в отношениях с Украиной, убежден глава государства.

Российское решение о санкциях было ожидаемым, за небольшим исключением в этом списке есть много достойных людей. Пребывание Украины в санкционном списке России – это большая государственная награда. И вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте или из-за санкций, России стоит сделать одну простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность. Тогда не нужны будут никакие санкции,

– высказался Порошенко.

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Как будут развиваться двусторонние отношения стран

Президент Украины, кроме прочего, во время брифинга с Меркель объявил две важные новости:

в Украину приедет спецпредставитель по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георг Мильбрадт, который уже второй год подряд успешно взаимодействует с украинским правительством и Министерством регионального развития.

28 ноября в Берлине состоится десятое заседание украино–немецкой группы высокого уровня.

"Я уверен, что вместе с третьим украинско-немецким экономическим форумом, это заседание будет способствовать дальнейшему развитию динамики сотрудничества Украины и Германии", – акцентировал Президент.

Меркель добавила, что обсуждалось сотрудничество двух стран в сфере экономики, инфраструктуры и реформ.

Глава немецкого правительства отметила, что Германия выделит Украине:

2 миллиона евро для создания центров передового опыта;

85 миллионов евро на улучшение условий трудоустройства молодых украинцев и их условий жизни; Читайте также: Заработки в три, четыре раза больше: Германия планирует принимать украинцев на работу Глава немецкого правительства дала согласие на то, что дорогу между Запорожьем и Мариуполем построят за деньги, которые Германия выделила на поддержку украинской экономики. Речь идет о сумме в 500 миллионов евро. Со времен Революции Достоинства немецко–украинские отношения сильно выросли. Германия – один из самых тесных партнеров Украины. Поддержка со стороны федерального правительства достаточно конкретна. У нас есть план действий в отношении Украины. В частности, мы продолжим обеспечивать лечения раненых на Донбассе бойцов,

– пообещала канцлер Германии. Все фото: Getty Images

Стоит добавить, что этот визит Меркель в Украину может стать последним в ее политической карьере и тем ценнее, поскольку недавно глава немецкого правительства объявила, что больше не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончатся ее полномочия как канцлера. А до этого времени Украина еще будет иметь своего адвоката в Европе, который будет гарантировать сохранение санкционного режима против России.

Смотрите в видео биографию Меркель: