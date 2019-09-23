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      Два года отец насиловал свою дочь: она родила от него ребенка

      9 Читати новину українською
      В Черновицкой области отец два года насиловал родную дочь
      В Черновицкой области отец два года насиловал родную дочь / x-vymir.com

      В Черновицкой области 41-летний мужчина в течение двух лет совершал надругательство над родной дочкой. 16-летняя девочка родила от него ребенка, а матери врала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. В конце концов, не выдержав издевательств, после двух лет укрывательства она рассказала всю правду полиции.

      С января 2017 года и до марта 2019 года 41-летний житель Кицманского района, что в Черновицкой области, насиловал и издевался над своей дочерью. Как сообщает прокуратура Черновицкой области, 14-летняя девочка терпела насилие над собой и ничего не рассказывала матери.

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      Впоследствии девочка забеременела и родила ребенка. Матери она объяснила, что ее изнасиловал неизвестный.

      Оказалось также, что обидчик уже ранее имел судимости за кражи, разбои и избиения. Мужчина отрицал, что принуждал к половому контакту свою дочь, однако прокурору удалось доказать его вину.

      За содеянное мужчина получил 12 лет тюрьмы.

      blog_ava
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      Теги: Изнасилование Новости Черновцов Дети и несовершеннолетние Криминал
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