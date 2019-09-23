13:19
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Два роки батько ґвалтував свою доньку: вона народила від нього дитину

      95 Читать новость на русском
      У Чернівецькій області батько два роки ґвалтував рідну доньку
      У Чернівецькій області батько два роки ґвалтував рідну доньку / x-vymir.com

      У Чернівецькій області 41-річний чоловік протягом двох років вчиняв наругу над рідною донькою. 16-річна дівчина народила від нього дитину, а матері брехала, що її зґвалтував невідомий чоловік. Зрештою, не витримавши знущань, після двох років приховування вона розповіла усю правду поліції.

      Від січня 2017 і до березня 2019 року 41-річний житель Кіцманського району, що у Чернівецькій області, ґвалтував і знущався над своєю донькою. Як повідомляє прокуратура Чернівецької області, 14-річна дівчинка терпіла наругу над собою і нічого не розповідала матері.

      Читайте також: Пенсіонер зґвалтував 9-річного хлопчика: моторошні деталі

      Згодом дівчинка завагітніла та народила дитину. Матері вона пояснила, що її зґвалтував невідомий.

      Виявилося також, що кривдник уже раніше мав судимості за крадіжки, розбої та побиття. Чоловік заперечував, що примушував до статевого контакту свою доньку, однак прокуророві вдалося довести його провину.

      За вчинене чоловік отримав 12 років тюрми.

      blog_ava
      Смертельна ДТП на одеській трасі: нова інформація про стан потерпілих
      сьогодні
      10163
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Чернівців Згвалтування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      сьогодні , 12:00 Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      Борис Немировський 744
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сьогодні , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 493
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сьогодні , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4394
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сьогодні , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 3087
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук