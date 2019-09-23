Два роки батько ґвалтував свою доньку: вона народила від нього дитину

У Чернівецькій області 41-річний чоловік протягом двох років вчиняв наругу над рідною донькою. 16-річна дівчина народила від нього дитину, а матері брехала, що її зґвалтував невідомий чоловік. Зрештою, не витримавши знущань, після двох років приховування вона розповіла усю правду поліції.

Від січня 2017 і до березня 2019 року 41-річний житель Кіцманського району, що у Чернівецькій області, ґвалтував і знущався над своєю донькою. Як повідомляє прокуратура Чернівецької області, 14-річна дівчинка терпіла наругу над собою і нічого не розповідала матері.

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Згодом дівчинка завагітніла та народила дитину. Матері вона пояснила, що її зґвалтував невідомий.

Виявилося також, що кривдник уже раніше мав судимості за крадіжки, розбої та побиття. Чоловік заперечував, що примушував до статевого контакту свою доньку, однак прокуророві вдалося довести його провину.

За вчинене чоловік отримав 12 років тюрми.